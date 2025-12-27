Μάχη τετράδας στο «Στάμφορντ Μπριτζ», τρεις διαδοχικές νίκες η Γιουβέντους

Για τη 18η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ η Τσέλσι υποδέχεται την Άστον Βίλα. Πίζα εναντίον Γιουβέντους για τη 17η ημέρα της Serie A, με τη γηπεδούχο να έχει μόνο μία νίκη έπειτα από 16 ματς και τη φιλοξενούμενη να μετράει 3 σερί επιτυχίες ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Οι 8/12 πιο πρόσφατοι εντός έδρας αγώνες της Τσέλσι με την Άστον Βίλα για όλες τις διοργανώσεις εμφάνισαν No Goal. Σερί στα 4 τελευταία, με την Βίλα να έχει δύο νίκες, η Τσέλσι μια και ένα ματς κυπέλλου έληξε χωρίς σκορ.

Με τον Ζοάο Πέδρο που ήρθε φέτος από την Μπράιτον να σημειώνει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα και με τον 26χρονο δεξιό μπακ Ρις Τζέιμς το 2ο φετινό του, η Τσέλσι ισοφάρισε σε 2-2 από 2-0 τη Νιούκαστλ και πήρε τον βαθμό που τη διατήρησε στην 4η θέση, πίσω ακριβώς από την αποψινή της αντίπαλο. Μετά το 0-0 της πρεμιέρας με την Κρίσταλ Πάλας, έχει σκοράρει και στα 10 παιχνίδια που έδωσε στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Η Άστον Βίλα έρχεται από το υπέρ της 2-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποτέλεσμα που την έφερε στο -2 από την κορυφή. Ήταν η 10η διαδοχική της νίκη, 7 για το πρωτάθλημα και 3 για το Γιουρόπα Λιγκ. Μετράει παράλληλα πέντε σερί γκολ/γκολ. Ηττήθηκε στους 7/12 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της με την Τσέλσι, παίρνοντας στα υπόλοιπα πέντε ματς τρία «Χ» και δύο νίκες. Η ισοπαλία θα ισοδυναμεί με νίκη για την φορμαρισμένη Άστον Βίλα, καθώς θα διατηρήσει το +7 από την αντίπαλό της.

Η Πίζα προηγήθηκε με πέναλτι στο 45’ του εκτός έδρας ματς με την Κάλιαρι, αλλά στο 71’ έχανε με 2-1. Τελικά πήρε το «Χ» με τέρμα στο 89’. Όγδοη ισοπαλία σε διπλάσιες αγωνιστικές, με μόλις 12 γκολ ενεργητικό και μόνο το ένα από αυτά να έχει σημειωθεί εντός έδρας. Τιμωρημένος ο φορ Ενζολά. Με την εθνική Νιγηρίας ο 21χρονος μέσος Ακινσανμίρο. Από τραυματισμό ταλαιπωρείται ο επί έξι χρόνια παίκτης της Γιουβέντους και από φέτος της Πίζα, 37χρονος Κολομβιανός μέσος Κουαδράδο. Απών εδώ και καιρό ο Ολλανδός χαφ Στενγκς. Η Γιουβέντους νίκησε με 2-1 στο Τορίνο την Ρόμα, με τον 23χρονο Κονσεϊσάο να σκοράρει μετά από δυόμισι μήνες. Τρίτη σερί νίκη για την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, η οποία βρίσκεται στα προημιτελικά του Κυπέλλου (αντιμετωπίζει την Αταλάντα) και στη 17η θέση της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Σκόραρε στους 5 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της.

Η Γιουβέντους τρέχει νικηφόρο σερί και είναι αρκετά πιθανό να προσπεράσει και το εμπόδιο της Πίζα. Οι γηπεδούχοι παλεύουν όλα τα παιχνίδια τους, αλλά, δύσκολα σκοράρουν.

684. ΤΣΕΛΣΙ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ Χ 3,85

693. ΠΙΖΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&U 2,5 3,15