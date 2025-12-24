Φαβορί Ακτή Ελεφαντοστού και Καμερούν στον 6ο όμιλο του Κυπέλλου Αφρικής

Ξεκινάει σήμερα με δύο αγώνες ο 6ος και τελευταίος όμιλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής: Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη, Καμερούν - Γκαμπόν. Ο 1ος και ο 2ος προκρίνονται στους «16», ενώ ο τρίτος ίσως περάσει και αυτός. Πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες είναι η διαφορά τερμάτων.

Τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες για την Ακτή Ελεφαντοστού σε 6 ματς με τη Μοζαμβίκη.

Η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία θα δώσει το παρών και στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι η κάτοχος του Κυπέλλου Αφρικής, έχοντας νικήσει 2-1 στον τελικό πριν από δύο χρόνια τη Νιγηρία με γκολ των Κεσιέ (αρχηγός, Αλ Άχλι Σ. Αραβίας) και Χαλέρ (Ουτρέχτη), οι οποίοι βρίσκονται και τώρα στην αποστολή. Η ομάδα του 41χρονου Γαλλοϊβοριανού πρώην μέσου των Ναντ και Νις, Εμέρς Φαέ, διαθέτει αναγνωρίσιμα πρόσωπα που αγωνίζονται σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία, μεταξύ των οποίων και ο Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3 γκολ φέτος). Η Μοζαμβίκη έδωσε τρία φιλικά τον τελευταίο μήνα και δεν κέρδισε κανένα: 1-0 από το Μαρόκο, 2-2 με το Τσαντ, 4-1 από την Αγκόλα. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έμεινε 3η στον όμιλό της με 6-0-4, πίσω από τις Αλγερία και Ουγκάντα. Εννέα παίκτες της αποστολής παίζουν στην εγχώρια λίγκα, ενώ έξι αγωνίζονται στην Πορτογαλία. Βρήκε δίχτυα στους 5/6 τελευταίους αγώνες της και δεν είναι απίθανο να κάνει το ίδιο και απέναντι στην πιο έμπειρη και φαβορί αντίπαλό της.

Το Καμερούν έμεινε στη 2η θέση στο γκρουπ της στα προκριματικά του Μουντιάλ, πίσω από το Πράσινο Ακρωτήριο που πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία του το εισιτήριο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έδωσε πλέι οφ, στα οποία ηττήθηκε 1-0 από το ΛΔ Κογκό κι έτσι έμεινε εκτός διοργάνωσης. Έχει κατακτήσει 5 φορές το «Κόπα Άφρικα», με πιο πρόσφατη αυτήν πριν από 4 διοργανώσεις (2017). Ο 56χρονος Νταβίντ Παγκού ανέλαβε την ομάδα την πρώτη του τρέχοντος μήνα. Ο Μπεμό της Μάντσεστερ Γ. (8 γκολ φέτος) αναμένεται να ηγηθεί των προσπαθειών της. Η Γκαμπόν δίνει για 9η φορά το παρών στα τελικά του Κυπέλλου Αφρικής, με καλύτερή της πορεία το 1996 και το 2012, που έφτασε στα προημιτελικά. Τερμάτισε κι αυτή 2η στον όμιλό της στα προκριματικά του Μουντιάλ, για να ηττηθεί στα πλέι οφ στην παράταση από τη Νιγηρία (4-1). Το αστέρι της ομάδας είναι ο 36χρονος επιθετικός της Μαρσέιγ, Ομπαμεγιάνγκ (12 γκολ φέτος), ο οποίος όμως θα χάσει το σημερινό ματς λόγω τραυματισμού.

Στο 6-1-2 ο απολογισμός του Καμερούν με την Γκαμπόν, έχει τη δυναμική να ξεκινήσει νικηφόρα τη διοργάνωση, απόντος και του Ομπαμεγιάνγκ.

513. ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ - ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 1&G 4,00

515. ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΓΚΑΜΠΟΝ 1 2,22