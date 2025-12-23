Το απόλυτο η Τυνησία απέναντι στην Ουγκάντα, αήττητη εκτός έδρας η Σπόρτινγκ

Για την 1η αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής η Τυνησία αντιμετωπίζει στο Ραμπάτ του Μαρόκου την Ουγκάντα. Με το Γκιμαράες - Σπόρτινγκ Λισαβόνας ολοκληρώνεται η 15η αγωνιστική στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Τρία στα τρία για την Τυνησία απέναντι στην Ουγκάντα, όλα με δύο ή τρία γκολ διαφορά.

Ο 1ος και ο 2ος κάθε ομίλου προκρίνονται στους 16, όπως και οι 4 καλύτερες τρίτες από τα 6 γκρουπ. Στο FIFA Arab Cup συμμετείχε στις αρχές του μήνα η Τυνησία, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στον όμιλό της και χάνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της για το εν λόγω γκρουπ επικράτησε με 3-0 του Κατάρ. Την Πέμπτη που μας πέρασε νίκησε 2-1 την Μποτσουάνα σε φιλικό, με δύο γκολ του 33χρονου Σλιτί στο τελευταίο πεντάλεπτο. Θα τη δούμε και το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, καθώς προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλο με Ναμίμπια, Λιβερία, Μαλάουι, Ισημερινή Γουινέα, Σάο Τόμε και Πρίνσιπε, με 9 νίκες, 1 ισοπαλία και 22-0 γκολ. Η Ουγκάντα τερμάτισε 2η πίσω από την Αλγερία κι έτσι δεν θα κάνει ούτε τώρα το ντεμπούτο της σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε φιλικά τον περασμένο μήνα επικράτησε 2-1 του Τσαντ και ηττήθηκε 4-0 από το Μαρόκο. Βρήκε δίχτυα στους 5/6 τελευταίους αγώνες της και πιθανόν να τα καταφέρει και απέναντι στους μουντιαλικούς αντιπάλους της. Το ισχυρό αμυντικό προφίλ της Τυνησίας εκτινάσσει τις αποδόσεις του combo.

Έξι νίκες σε 14 αγωνιστικές για την Γκιμαράες, επιτυχίες που είναι μοιρασμένες εντός και εκτός έδρας. Πιο πρόσφατη ήταν το 1-0 την περασμένη εβδομάδα στην έδρα της Ρίο Άβε των τεσσάρων Ελλήνων, με γκολ στο 35’. Τέσσερις μέρες μετά, ωστόσο, αποκλείστηκε στο Κύπελλο χάνοντας 0-1 από την ουραγό και χωρίς τρίποντο στο πρωτάθλημα, Άβες. Τουλάχιστον έχει πάρει την πρόκριση για το φάιναλ φορ του Λιγκ Καπ, όπου στις 6 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσει στην ουδέτερη Λεϊρία την αποψινή της αντίπαλο για τα ημιτελικά. Με την εθνική Αγκόλας ο μέσος Μουκέντι. Ισοφαρίζοντας στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι, η Σπόρτινγκ πήγε το εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τη Σάντα Κλάρα στην παράταση (2-2), εκεί όπου ο Ιωαννίδης πέτυχε το τρίτο γκολ και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Είχε προηγηθεί το 6-0 επί της Άβες στο πρωτάθλημα (βασικός ο Βαγιαννίδης), ενώ πιο πριν είχε ηττηθεί 3-1 στο Μόναχο από την Μπάγερν. Με την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού ο αμυντικός Ντιομαντέ, με της Μοζαμβίκης ο φορ Κατάμο (5 γκολ).

Η αήττητη εκτός έδρας Σπόρτινγκ νίκησε σε 10/13 τελευταία με την Γκιμαράες, η οποία σκόραρε σε 5/7 πρόσφατα εντός ματς με την αποψινή της αντίπαλο.

507. ΤΥΝΗΣΙΑ - ΟΥΓΚΑΝΤΑ 1&G 5,00

510. ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 2&G 3,50