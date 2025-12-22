Σε αυτόν δίνει το AI τη Super League!

Η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφερε αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ είναι, πλέον, η πρωτοπόρος κι ο Ολυμπιακός έπεσε στη δεύτερη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

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