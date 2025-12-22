Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Σε αυτόν δίνει το AI τη Super League! 22-12-2025 18:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφερε αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ είναι, πλέον, η πρωτοπόρος κι ο Ολυμπιακός έπεσε στη δεύτερη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Ξεπέρασε και Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση instanews.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η εντυπωσιακή ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ (Pics) dailymedia.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Η έκπληξη της δεκαετίας: Το πολύ βαρύ όνομα του ΠΑΣΟΚ που κινδυνεύει να μείνει εκτός βουλής instanews.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Σε αυτόν δίνει το AI τη Super League! SHARE