Αήττητη από την Αλβέρκα η Πόρτο, σκόραρε σε όλα τα εκτός έδρας η Φαμαλικάο

Δύο παιχνίδια διεξάγονται απόψε για τη 15η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Η 11η Αλβέρκα υποδέχεται την αήττητη και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Πόρτο, ενώ η επίσης αήττητη και 3η Μπενφίκα φιλοξενεί την 6η και αήττητη εκτός έδρας Φαμαλικάο.

Η Πόρτο έχασε από την Αλβέρκα σε 10 ματς, όλα από το 1998 ως το 2004, μετρώντας 7 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Η Αλβέρκα έχασε 1-0 την περασμένη εβδομάδα εκτός έδρας από την Αρούκα, δεχόμενη το γκολ στο 59’. Από το 22’ έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του 35χρονου επιθετικού Σάντρο Λίμα (3 γκολ), που ήρθε φέτος από την Ατλέτικο Γκοϊανιένσε και θα λείψει από το σημερινό ματς. Στο 3-1-3 ο εντός έδρας απολογισμός της. Η Πόρτο εμφανίζεται αχτύπητη ως τώρα στο πρωτάθλημα, έχοντας να επιδείξει 13 νίκες και 1 ισοπαλία σε 14 ματς με 30-4 τέρματα. Μακριά από το σπίτι της έχει το απόλυτο, 7 επιτυχίες. Την Πέμπτη επικράτησε εντός έδρας με 4-1 της Φαμαλικάο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Ήταν η 4η διαδοχική νίκη της, συμπεριλαμβανομένου και του 2-1 επί της Μάλμε στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου βρίσκεται στην 8η θέση της League Phase. Πάντως, ο Δεκέμβριος είχε ξεκινήσει με την ήττα 1-3 από την Γκιμαράες και τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ. Στο Κύπελλο Αφρικής ο Νιγηριανός αμυντικός Ζαϊντού (1 γκολ). Τα 4/5 τελευταία παιχνίδια της είχαν γκολ/γκολ και είναι πιθανό να σκοράρει κόντρα στην ισχυρή Πόρτο.

Η Φαμαλικάο νίκησε την Μπενφίκα σε 2/3 τελευταία παιχνίδια τους. Όπως η Πόρτο, έτσι και η Μπενφίκα είναι αήττητη στο πρωτάθλημα, έχοντας ωστόσο 4 νίκες λιγότερες και άλλες τόσες ισοπαλίες παραπάνω. Έχει να χάσει από τις 5 Νοεμβρίου και το 0-1 με τη Λεβερκούζεν για το Τσάμπιονς Λιγκ, επικρατώντας στη συνέχεια των Άγιαξ και Νάπολι και παίρνοντας την πρόκριση στο Κύπελλο την Τετάρτη επί της Φαρένσε – όλα τα ματς με σκορ 2-0. Ο Παυλίδης ξεκουράστηκε στο τελευταίο παιχνίδι, έχοντας σκοράρει χατ τρικ στο αμέσως προηγούμενο, το εκτός έδρας 4-0 επί της Μορεϊρένσε. Πριν από τον αποκλεισμό της από την Πόρτο στο Κύπελλο, η Φαμαλικάο είχε επιβληθεί με 4-0 της Εστορίλ για το πρωτάθλημα, σημειώνοντας δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο. Βασικός αγωνίστηκε ο 21χρονος αμυντικός Πέντρο Μπόντο, ο οποίος λείπει τώρα με την εθνική Αγκόλας.

Βρήκε δίχτυα σε όλα φετινά (9) εκτός έδρας παιχνίδια της η Φαμαλικάο. Το να σκοράρει απέναντι στην αήττητη εδώ και 8 αγώνες και φαβορί στο ματς Μπενφίκα προσφέρεται σε υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με τον άσο.

494. ΑΛΒΕΡΚΑ - ΠΟΡΤΟ 2&G 3,55

501. ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 1&G 3,10