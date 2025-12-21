Αήττητη συνεχίζει η Μπάγερν, 12 σερί ματς τα καταφέρνει η Αταλάντα με την Τζένοα

Στην έδρα της προτελευταίας Χάιντενχαϊμ αγωνίζεται η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος της Μπουντεσλίγκα, Μπάγερν, για τη 15η αγωνιστική. Στη Serie A, η 16η Τζένοα υποδέχεται τη 12η Αταλάντα, η οποία έχει μαζί με την Πίζα τις περισσότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, 7 σε 15 ματς.

Και οι πέντε έως τώρα αγώνες ανάμεσα στη Χάιντενχαϊμ και την Μπάγερν είχαν τουλάχιστον 4 τέρματα.

Δύο νίκες πέτυχε στην τελευταία τριάδα αγώνων της η Χάιντενχαϊμ, επί των Ουνιόν Βερολίνου και Φράιμπουργκ, αμφότερες με 2-1. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από τη Σαν Πάουλι, η οποία έπαιξε ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο. Είναι η τρίτη διαδοχική παρουσία της Χάιντενχαϊμ στην Μπουντεσλίγκα. Πέρσι σώθηκε στα πλέι άουτ με ένα γκολ στο 95’ του επαναληπτικού με την Έλφερσμπεργκ. Τραυματίες είναι ο αμυντικός Πακαράντα και οι επιθετικοί Κόντεχ, Ζιβζιβάτζε. Ένα πέναλτι του Κέιν στο 87’ έσωσε την Μπάγερν από την εντός έδρας ήττα με την ουραγό της κατάταξης, Μάιντς (2-2). Ήταν μόλις η δεύτερη απώλεια των Βαυαρών στο πρωτάθλημα, μετρώντας 14 νίκες σε 16 αγώνες και παραμένοντας αήττητοι. Σημειώνουν 3,6 γκολ ανά αγώνα, ενώ έχουν δεχτεί τα λιγότερα (11). Τιμωρημένος είναι ο διεθνής Αυστριακός αμυντικός Λάιμερ, τραυματίας ο μέσος Κίμιχ, με την εθνική Σενεγάλης ο επιθετικός Τζάκσον. Η Μπάγερν μετράει 4 νίκες στα 5 ματς με τη Χάιντενχαϊμ, έχοντας σημειώσει σε αυτές από 4 τέρματα και πάνω, ενώ δέχτηκε γκολ σε 4/5 παιχνίδια. Σε υποψιασμένες τιμές προσφέρεται το πιθανό combo.

Πέντε διαδοχικές επιτυχίες για την Αταλάντα επί της Τζένοα και 12 σερί ματς χωρίς ήττα από αυτήν (8 νίκες). Από νίκη σε ήττα πάει εδώ και 4 αγώνες η Τζένοα. Επικράτησε 2-1 της Βερόνα, αποκλείστηκε με 4-0 από την Αταλάντα στο Κύπελλο, νίκησε 2-1 στο Ούντινε και έχασε με το ίδιο σκορ την περασμένη εβδομάδα από την Ίντερ, μειώνοντας στο 68’. Έχει μόλις μία νίκη σε 8 αγώνες πρωταθλήματος στη Γένοβα, αυτήν επί της Βερόνα. Δεν είναι βέβαιη η επιστροφή του Νορβηγού αμυντικού Όστιγκαρντ (3 γκολ). Με την εθνική Καμερούν ο μέσος Ονάνα. Η Αταλάντα έρχεται από δύο επιτυχίες με σκορ 2-1, επί των Τσέλσι στο Τσάμπιονς Λιγκ και επί της Κάλιαρι στη Serie A. Εδώ και τρία ματς σκοράρει ο 26χρονος διεθνής επιθετικός, πρώην παίκτης της Τζένοα, Σκαμάκα. Θα στερηθεί των βασικών στο ματς, καθώς Κοσουνού (αμυντικός, 1 γκολ) και Λούκμαν (επιθετικός, 3 γκολ), βρίσκονται στο Κύπελλο Αφρικής. Τραυματίστηκε και ο Αλβανός αμυντικός Τζιμσίτι (1 γκολ).

Το να επικρατήσει με γκολ/γκολ η Αταλάντα, όπως συνέβη στα 3 τελευταία παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, προσφέρεται σε υψηλή τιμή.

442. ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ - ΜΠΑΓΕΡΝ 2&G 2,25

478. ΤΖΕΝΟΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2&G 4,75

