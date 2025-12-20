Λεπτές ισορροπίες στο Γιουβέντους - Ρόμα, ισχυρή παράδοση για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Για τη 16η αγωνιστική της Serie A η 5η Γιουβέντους υποδέχεται την 4η Ρόμα που προηγείται με 4 βαθμούς και οι δύο ομάδες έρχονται από νίκη. Στη La Liga, η 2η Ρεάλ Μαδρίτης των 6 νικών σε 7 εντός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα φιλοξενεί την 9η Σεβίλλη.

Στο «Χ» έμειναν Γιουβέντους και Ρόμα στους τρεις τελευταίους μεταξύ τους αγώνες. Οι 4 από τους 5 πιο πρόσφατους έληξαν ισόπαλοι στο α’ ημίχρονο.

Με το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα του Κολομβιανού αμυντικού Καμπάλ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε έναν μήνα με τραυματισμό και αγωνίζεται στα τελευταία ματς ως αλλαγή, η Γιουβέντους πέρασε νικηφόρα με 1-0 από την υπολογίσιμη έδρα της Μπολόνια και παρέμεινε στο -7 από την κορυφή. Τιμωρημένος είναι ο διεθνής Ολλανδός μέσος Κόοπμεϊνερς. Ξανά εκτός ο αμυντικός Γκάτι και ο επιθετικός Βλάχοβιτς. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και η Ρόμα της Κόμο, χάρη στο τρίτο φετινό γκολ του 22χρονου Φράνκα, ο οποίος ήρθε φέτος από την Φλαμένγκο. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε νικήσει με 3-0 τη Σέλτικ στην Γλασκώβη, στην τρίτη διαδοχική της επιτυχία στο Γιουρόπα Λιγκ. Μαζί με την Ίντερ είναι οι μοναδικές ομάδες χωρίς ισοπαλία στο πρωτάθλημα, με τη μία νίκη παραπάνω της Ίντερ να τη φέρνει στην κορυφή. Με τις εθνικές τους ο αμυντικός Εντικά (Ακτή Ελεφαντοστού) και ο μέσος Ελ Αϊναουί (Μαρόκο). Μια αμφίρροπη αναμέτρηση που θα κριθεί στο γκολ, με την πρώτη φετινή ισοπαλία της Ρόμα να ενισχύεται από την παράδοση.

Έντεκα νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Ρεάλ στις 13 τελευταίες μονομαχίες της με τη Σεβίλλη, με 7 γκολ/γκολ στις 9 πιο πρόσφατες από αυτές. Ο Τσάμπι Αλόνσο ξεκίνησε αρκετούς αναπληρωματικούς στο εκτός έδρας ματς της Τετάρτης με την Ταλαβέρα για τους «32» του Κυπέλλου Ισπανίας, τον Εμπαπέ όμως τον είχε βασικό και ο Γάλλος σκόραρε δύο φορές. Τελικό σκορ 3-2 για τη Ρεάλ και πρόκριση στους «16». Στις 4 Γενάρη θα υποδεχτεί την άλλη ομάδα της Σεβίλλης, την Μπέτις, ενώ τέσσερις μετά θα παίξει στη Σαουδική Αραβία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Σούπερ Καπ και ο νικητής με την ομάδα που θα προκριθεί από το Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Τιμωρημένοι οι αμυντικοί Γκαρθία, Καρέρας και ο φορ Έντρικ. Η Σεβίλλη έχασε 1-0 από την Αλαβές και αποκλείστηκε από το Κύπελλο. Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 4-0 επί της Οβιέδο στο πρωτάθλημα. Απών ο μπακ Αθπιλικουέτα. Στο 3-1-4 ο εκτός έδρας απολογισμός της.

Η Ρεάλ είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί και η Σεβίλλη θα παίξει χωρίς άγχος. Ο άσος με το G/G συνθέτουν ένα combo με ικανοποιητική απόδοση.

349. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΡΟΜΑ Χ 3,20

352. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ 1&G 2,27