Απουσίες σε Λειψία και Λεβερκούζεν, πρώτη φορά στο «Χιλ Ντίκινσον» η Άρσεναλ

Η 3η Λειψία φιλοξενεί την 4η Λεβερκούζεν για τη 15η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα, με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μία νίκη. Την πρωτοπόρο Άρσεναλ υποδέχεται η 9η Έβερτον, η οποία μετράει 4-2-2 στο νεότευκτο «Χιλ Ντίκινσον Στέντιουμ».

Οι 4 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λειψία και τη Λεβερκούζεν έληξαν με σκορ στα «4-6 γκολ».

Την ήττα με 3-1 γνώρισε στο Βερολίνο από την Ουνιόν η Λειψία, που είδε τη διαφορά της από την κορυφή να αυξάνεται κατά έναν βαθμό, μιας και στραβοπάτησε και η Μπάγερν στο 2-2 που παραχώρησε εντός έδρας στη Μάιντς. Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο Μόναχο, η Λειψία είναι πλέον η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που έχει το απόλυτο εντός έδρας, 6 στα 6. Έχει δεχτεί μόνο 3 γκολ στο σπίτι της. Τραυματίες είναι οι Μπακαγιόκο, Μπανζούζι, Γκέμελ, Χένριχς, Νούσα (4 γκολ), Ουεντραόγκο (6 γκολ), ενώ με την εθνική τους λείπουν ο μέσος Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού) και ο επιθετικός Χαϊνταρά (Μάλι). Η Λεβερκούζεν επικράτησε 2-0 εντός έδρας της γειτονικής Κολωνίας, χάρη σε τέρματα στο 66’ και το 72’. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε παραχωρήσει 2-2 στη Νιούκαστλ για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, ισοφαρίζοντας στο 88’. Βρήκε δίχτυα στους 8/9 τελευταίους αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις. Στο Κύπελλο Αφρικής οι Μπεν Σεγκίρ (Μαρόκο), Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο), Μαζά (Αλγερία). Τιμωρημένος ο Άγγλος αμυντικός Κουάνσα. Ισοδύναμες οι δύο ομάδες, με αρκετές απουσίες και το «Χ» ημιχρόνου να είναι πιθανό και να προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

Η Άρσεναλ νίκησε μόνο μία φορά την Έβερτον στις επτά τελευταίες συναντήσεις τους στο Λίβερπουλ (4 ήττες). Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Έβερτον ηττήθηκε 2-0 στο Λονδίνο από την Τσέλσι και έπεσε δύο θέσεις στην κατάταξη. Θα υποδεχτεί για πρώτη φορά την Άρσεναλ στο νέο της γήπεδο, ενώ την τελευταία φορά που τη φιλοξένησε στην προηγούμενη έδρα της, πριν από 7 μήνες στο «Γκούντισον Παρκ», παραχώρησε ισοπαλία με 1-1. Σκόραρε στους 7/9 φετινούς εντός έδρας αγώνες της. Θα λείψει ο κεντρικός μέσος Ντιούσμπερι-Χολ. Η Άρσεναλ προηγήθηκε της Γουλβς με αυτογκόλ στο 70’, ισοφαρίστηκε στο 90’, για να πάρει τελικά τη νίκη στο 94’, ξανά με τέρμα αντίπαλου παίκτη. Βρήκε δίχτυα στα 23/24 φετινά παιχνίδια της. Θα ακολουθήσουν άλλα τρία ματς το επόμενο δεκαήμερο, όλα εντός έδρας. Χτύπησε στο ματς με τη Γουλβς και θα απουσιάσει ο αμυντικός Γουάιτ. Εκτός παραμένει ο Βραζιλιάνος μπακ Γκάμπριελ.

Χωρίς τρίποντο οι «κανονιέρηδες» στα τρία πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα (δύο ισοπαλίες).

330. ΛΕΙΨΙΑ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΧΗ 2,40

350. ΕΒΕΡΤΟΝ - ΑΡΣΕΝΑΛ Χ 4,15