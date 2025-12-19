Ουαλική μονομαχία στην Τσάμπιονσιπ, στο ίδιο επίπεδο Βαλένθια και Μαγιόρκα

Οι ουαλικές Σουόνσι και Ρέξαμ μονομαχούν για την 22η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας. Η Ρέξαμ έχει τις περισσότερες ισοπαλίες στην κατηγορία, 10 σε 21 ματς. Για τη 17η ημέρα της La Liga, η 17η Βαλένθια υποδέχεται τη 14η Μαγιόρκα, με τις δύο ομάδες να χωρίζουν δύο βαθμοί.

Επτά νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Ρέξαμ στους 9 τελευταίους αγώνες της με τη Σουόνσι για τις αγγλικές κατηγορίες, με όλες τις αναμετρήσεις πριν το 2003.

Μετά από δύο σερί εντός έδρας επιτυχίες, η Σουόνσι γνώρισε την ήττα στο «bet365 Stadium» από την Στόουκ, δεχόμενη ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και μειώνοντας στο 77’ στο τελικό 2-1. Είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στη κατοχή της και περισσότερα σουτ από την αντίπαλό της. Στα 16 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της για όλες τις διοργανώσεις μετράει 6-5-5. Λείπει με την εθνική Αγκόλας ο επιθετικός Μπένσον. Στα τελευταία 8 ματς πρωταθλήματος μετράει 6 ήττες και τις 2 πρόσφατες εντός έδρας νίκες της. Η Ρέξαμ, η οποία αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Τσάμπιονσιπ, παίρνοντας τρεις διαδοχικές ανόδους από το 2023, στέκεται πολύ καλά στην κατηγορία, έχοντας ηττηθεί μόνο 5 φορές σε 21 ματς. Απέχει, πάντως, από τα τρίποντα εδώ και 4 αγωνιστικές, προερχόμενη από το εντός έδρας 2-2 με τη Γουότφορντ, όπου ισοφάρισε στο 92’. Αυτό ήταν το πρώτο Over μετά από 7 συνεχόμενα Under. Έχοντας θετική παράδοση, το αρχαιότερο ποδοσφαιρικό σωματείο στην Ουαλία, μπορεί να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από το «Λίμπερτι Στάντιουμ». Πιθανό και το περιορισμένο σκορ στο παιχνίδι.

Η Βαλένθια ηττήθηκε 2-1 στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο, δεχόμενη το δεύτερο γκολ στο 74’, όμως τρεις μέρες αργότερα επικράτησε εκτός έδρας 2-0 της Χιχόν και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας. Ήταν το έβδομο διαδοχικό ματς που βρίσκει δίχτυα. Εντός έδρας έχει να επιδείξει 3-3-2, αλλά, νίκησε μόνο στο 1/5 τελευταία στο «Μεστάγια». Λείπει ο μεσοεπιθετικός Ντανζούμα. Η Μαγιόρκα επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Έλτσε, κάνοντας το 2-1 στο 82’ και το 3-1 στο 89’. Τρία 24ωρα μετά, ωστόσο, έχασε 1-0 με γκολ στο 85’ από τη Λα Κορούνια και αποκλείστηκε από το Κύπελλο. Στην 5η της διαδοχική σεζόν στην ανώτατη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου κινείται στα μέσα της κατάταξης, όπως συνέβη και την προηγούμενη τετραετία. Βρήκε δίχτυα στους 8/10 τελευταίους αγώνες της για το πρωτάθλημα. Εξέτισε ο 25χρονος Πορτογάλος μέσος Σαμού Κόστα.

Δύο ισοπαλίες στις 4 πιο πρόσφατες εντός έδρας μονομαχίες της Βαλένθια με τη Μαγιόρκα, ομάδες που κινούνται στα ίδια πάνω κάτω βαθμολογικά επίπεδα. Αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας στο αποψινό ματς.

159. ΣΟΥΟΝΣΙ - ΡΕΞΑΜ Χ2&U 2,5 2,50

160. ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ Χ 3,25

