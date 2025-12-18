Υπολογίσιμη στη Βαρσοβία η Λέγκια, στην κορυφή της League Phase το Στρασβούργο

Τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Στη Βαρσοβία, η 30ή και βαθμολογικά αδιάφορη Λέγκια φιλοξενεί την 24η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς που βρίσκεται στην τελευταία θέση πρόκρισης. Το Στρασβούργο υποδέχεται την Μπρέινταμπλικ που συνεχίζει μόνο με νίκη.

Από τις 23 Οκτωβρίου έχει να νικήσει η Λέγκια κι εκείνο το εκτός έδρας 2-1 επί της Σαχτάρ Ντονέτσκ. Έκτοτε μετράει 5 ισοπαλίες και 6 ήττες για όλες τις διοργανώσεις.

Βρίσκεται στην προτελευταία θέση στο πρωτάθλημα (17η), με τις αποστάσεις ωστόσο ανάμεσα στις ομάδες να είναι μικρές: με μία νίκη πάει 10η, ενώ η κορυφή απέχει μόλις 11 βαθμούς. Εντός έδρας είναι υπολογίσιμη, με απολογισμό 3-4-2. Το αποψινό ματς είναι το τελευταίο του 42χρονου Ινιάκι Άστιθ στον πάγκο της ως πρώτου προπονητή, μετά από δυόμισι μήνες ως προσωρινός. Στη 2η θέση με 10 νίκες και 1 ισοπαλία και τρία παιχνίδια λιγότερα βρίσκεται η Λίνκολν Ρεντ Ιμπς στο πρωτάθλημα του Γιβραλτάρ. Πιο πρόσφατος αγώνας της ήταν το 2-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας για τη League Phase, νίκη που ήρθε με ανατροπή. Βασικός αγωνίζεται ο πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, 41χρονος Νάνο. Τιμωρημένος ο 36χρονος Ισπανός χαφ Μάντι. Απών ξανά ο επιθετικός Βαγιακάνας. Η Λέγκια νίκησε στους 9/15 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της, δεχόμενη γκολ στους 5 πιο πρόσφατους εξ αυτών. Αν και βαθμολογικά αδιάφορη, είναι πιθανή η νίκη της. Οι φιλοξενούμενοι θα το παλέψουν και μπορούν να σκοράρουν.

Στην κορυφή του ομίλου μετά από πέντε ματς ποζάρει το Στρασβούργο, το οποίο υποδέχεται την Μπρέινταμπλικ που χρειάζεται μόνο τη νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση. Με 4 νίκες και 1 ισοπαλία το Στρασβούργο είναι η μοναδική ομάδα που έχει προκριθεί ήδη στην απευθείας φάση των «16» της διοργάνωσης. Στο πρωτάθλημα το Σάββατο παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη 12η Λοριάν και παρέμεινε στην 7η θέση της Ligue 1. Ήταν η 4η διαδοχική αγωνιστική χωρίς τρίποντο, με συγκομιδή 7-2-7 έως τώρα. Τις 5/7 νίκες της τις σημείωσε εντός έδρας. Λείπουν οι επιθετικοί Εμεγκά, Ουαταρά. Για το Κόνφερενς Λιγκ έδωσε τους τρεις πιο πρόσφατους αγώνες της Μπρέινταμπλικ, με Σαχτάρ Ντονέτσκ (0-2), Σάμσουνσπορ (2-2) και Σάμροκ (3-1), με το τελευταίο να έρχεται με ανατροπή. Το πρωτάθλημα στην Ισλανδία έχει ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο, με την Μπρέινταμπλικ να τερματίζει 4η και να μένει εκτός Ευρώπης.

Το Στρασβούργο επικράτησε των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Χάκεν, Κρίσταλ Πάλας και Αμπερντίν και έχει τα φόντα να κλείσει με μία ακόμη επιτυχία απέναντι στους Ισλανδούς, οι οποίοι μετρούν 5 γκολ/γκολ στα 7 τελευταία ματς.

940. ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ 1&G 2,57

950. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ 1&G 2,32