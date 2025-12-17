Αμφίρροποι νοκ άουτ αγώνες σε Κύπελλο Ισπανίας και Λιγκ Καπ Αγγλίας

Για τη φάση των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας, η πρωτοπόρος της Β’ Ισπανίας, Σανταντέρ, υποδέχεται την 3η της La Liga, Βιγιαρεάλ. Μονός είναι ο προημιτελικός και στο Λιγκ Καπ Αγγλίας ανάμεσα στη Νιούκαστλ και τη Φούλαμ, με απευθείας πέναλτι αν λήξει ισόπαλος.

Μόλις μία ήττα (8 νίκες) για τη Βιγιαρεάλ στους 13 τελευταίους αγώνες της με τη Σανταντέρ.

Ο αγώνας είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Η Σανταντέρ προηγήθηκε στο 63’ εντός έδρας της 18ης Λεγκανές, για να δεχτεί την ισοφάριση 20 λεπτά αργότερα (1-1). Η διαφορά της από τη δεύτερη στη βαθμολογία πάντως αυξήθηκε στο +4, καθώς τόσο η Λα Κορούνια όσο και η Αλμερία ηττήθηκαν. Εμφανίζει την παραγωγικότερη επίθεση στη Σεγούντα, με 41 γκολ σε 18 ματς, ενώ έχει δεχτεί και 26, που είναι η τρίτη χειρότερη επίδοση στην άμυνα. Στο 6-2-2 η συγκομιδή της όταν αγωνίζεται στην πόλη της. Η Βιγιαρεάλ μετράει 6 διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Το προγραμματισμένο για την Κυριακή που μας πέρασε παιχνίδι με τη Λεβάντε αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχής στη Βαλένθια κι έτσι ο πιο πρόσφατος αγώνας της είναι η εντός έδρας ήττα με 2-3 από την Κοπεγχάγη για το Τσάμπιονς Λιγκ. Βρήκε δίχτυα στα 15/18 τελευταία παιχνίδια της. Έχοντας πάρει το αναγκαστικό της ρεπό, έχει τα φόντα να αποδείξει την ισχύ της στο αποψινό ματς Κυπέλλου απέναντι σε μια υπολογίσιμη επιθετικά Σανταντέρ.

Με ένα αυτογκόλ στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η Νιούκαστλ έχασε 1-0 στο ντέρμπι με τη Σάντερλαντ. Ήταν η πρώτη της ήττα έπειτα από τέσσερα ματς και το πρώτο παιχνίδι που δεν σκοράρει έπειτα από 17 αγώνες. Στο 9-1-3 ο εντός έδρας απολογισμός της σε όλες τις διοργανώσεις. Στους προηγούμενους γύρους του Λιγκ Καπ απέκλεισε τις Τότεναμ (2-0) και Μπράντφορντ (4-1). Βρίσκεται στη 12η θέση της Πρέμιερ, με απολογισμό 6-4-6. Απών ο 33χρονος αμυντικός Μπερν. Η Φούλαμ είναι δύο βαθμούς χαμηλότερα, έπειτα και από τη σαββατιάτικη νίκη της με 3-2 επί της Μπέρνλι. Βρήκε δίχτυα στους 16/19 φετινούς αγώνες της. Μέχρι πριν από δύο εβδομάδες δεν είχε εκτός έδρας τρίποντο, πέτυχε όμως δύο μαζεμένα, επί των Τότεναμ και Μπέρνλι. Τον Οκτώβρη έχασε 2-1 στο Νιούκαστλ, δεχόμενη το γκολ στο 90’. Δύσκολη η συμμετοχή του μέσου Σεσενιόν.

Στο 3-2-2 ο εντός έδρας απολογισμός της Νιούκαστλ απέναντι στη Φούλαμ στα 7 τελευταία μεταξύ τους. Τα 3/5 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της φιλοξενούμενης στο Λιγκ Καπ οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Σε υψηλή απόδοση προσφέρεται η ισοπαλία.

901. ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2&G 3,30

920. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΦΟΥΛΑΜ Χ 3,85

