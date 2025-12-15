Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Νέες μεγάλες φήμες για τον Κάρμο! 15-12-2025 22:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τι συμβαίνει με τον κεντρικό αμυντικό και ποια είναι η πραγματικότητα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Πρώτο πλήγμα στη ΝΔ: Τα 10 πρόσωπα που επέλεξε ο Σαμαράς για την πρώτη γραμμή του κόμματός του instanews.gr Τον διαγράφει ο Ανδρουλάκης instanews.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Με 14.60€ τη μέρα κάνεις βασιλικές διακοπές: Το ταξίδι στην πιο φθηνή και υποτιμημένη χώρα του 2026 είναι εμπειρία ζωής menshouse.gr Κέρδισε τη θέση στην οντισιόν: Αυτή είναι η εντυπωσιακή νέα δικηγόρος του «Deal» dailymedia.gr Νέες μεγάλες φήμες για τον Κάρμο! SHARE