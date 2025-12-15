Καλή μίνι παράδοση για τη Μιραντές, αήττητη εκτός έδρας η Μπέτις

Με το παιχνίδι Καστεγιόν – Μιραντές, όπου οι γηπεδούχοι έχουν με το μέρος τους την πρόσφατη φόρμα και οι φιλοξενούμενοι την παράδοση, ολοκληρώνεται η 18η αγωνιστική στη Β’ Ισπανίας. Για τη 17η μέρα της La Liga, η Βαγιεκάνο υποδέχεται την Μπέτις,

Η Μιραντές μετράει 3 σερί νίκες επί της Καστεγιόν, οι δύο με ένα γκολ διαφορά.

Από 4 επιτυχίες έρχεται η Καστεγιόν, σερί που την έχει ανεβάσει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Πιο πρόσφατο παιχνίδι της ήταν το 3-1 στην έδρα της Λα Κορούνια, όπου βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο. Στο 4-2-2 η εντός έδρας συγκομιδή της. Πέρσι τερμάτισε στη 17η θέση. Η Μιραντές έρχεται από δύο διαδοχικά θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, 1-0 τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ και 0-0 με τη Λας Πάλμας. Στο τελευταίο έπαιξε για ένα ολόκληρο 45λεπτο με παίκτη παραπάνω, όμως, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ενδιάμεσα αποκλείστηκε από τη Χιχόν στο Κύπελλο, χάνοντας 2-0 στο σπίτι της. Εκτός έδρας έχει απολογισμό 2-3-4. Τερμάτισε 4η την περασμένη σεζόν, τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δίνοντας το παρών στα μπαράζ ανόδου. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Κόρντομπα. Η φιλοξενούμενη έχει χτίσει καλή μίνι παράδοση στο ματς και η διπλή ευκαιρία υπέρ της προσφέρεται σε μάλλον υπερβολικά υψηλή απόδοση.

Η Μπέτις έχασε μόνο ένα από τα 15 τελευταία παιχνίδια της με τη Βαγιεκάνο (7 νίκες). Την πρώτη της νίκη μετά από έξι ματς σημείωσε την Πέμπτη η Βαγιεκάνο, κερδίζοντας με 2-1 τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Προηγήθηκε στο 6’, ισοφαρίστηκε στο 44’, για να σημειώσει το νικητήριο γκολ στο 61’. Στο πρωτάθλημα δεν έχει νίκη από τον Οκτώβριο (0-3-2). Έχει πετύχει μόλις 13 γκολ σε 15 αγωνιστικές, εμφανίζει όμως και μία από τις καλύτερες αμυντικές επιδόσεις, με 16 τέρματα εις βάρος της. Ο μέσος Ουνάι Λόπεθ θα λείψει λόγω τιμωρίας, ενώ επιστρέφει ο χαφ Σις. Η Μπέτις έρχεται επίσης από ευρωπαϊκή επιτυχία, το 3-1 εκτός έδρας επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Σημείωσε όλα τα τέρματά της από το 31’ έως το 38’, ενώ δέχτηκε τη μείωση στο 89’. Πέντε μέρες νωρίτερα είχε χάσει με 3-5 από την Μπαρτσελόνα, διακόπτοντας έτσι το σερί των τριών νικών που μετρούσε. Βρίσκει δίχτυα εδώ και 10 αγώνες για όλες τις διοργανώσεις, ενώ τα πάει πολύ καλά σε όλες, πρωτάθλημα, Κύπελλο και Γιουρόπα Λιγκ. Απών ο μέσος Άμραμπατ.

Η Μπέτις έχει σημειώσει 12 γκολ περισσότερα από την αντίπαλό της, ενώ είναι αήττητη εκτός έδρας στο τρέχον πρωτάθλημα, με 2 νίκες και 5 ισοπαλίες. Σε πολύ καλή απόδοση η νίκη της απόψε στη Μαδρίτη.

605. ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ - ΜΙΡΑΝΤΕΣ Χ2 2,90

611. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΜΠΕΤΙΣ 2 2,57

