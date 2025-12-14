Σκοράρει εδώ και 40 ματς η Μπάγερν, οκτώ σερί νίκες επί της Αλαβές η Ρεάλ

Για τη 14η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος η πρωτοπόρος Μπάγερν υποδέχεται την ουραγό Μάιντς. Αλαβές και Ρεάλ Μαδρίτης συναντιούνται για τη 14η ημέρα της La Liga, με τη «βασίλισσα» να έρχεται από δύο ήττες, με Θέλτα και Μάντσεστερ Σίτι.

Οκτώ διαδοχικές εντός έδρας νίκες για την Μπάγερν επί της Μάιντς. Όλες συνοδεύτηκαν από Over.

Η Μπάγερν βρέθηκε να χάνει στο 54’ του εντός έδρας ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας από ένα αυτογκόλ του Κίμιχ, όμως με τρία τέρματα στο επόμενο 25λεπτο επιβλήθηκε με 3-1 και σημείωσε την 5η νίκη της σε έξι αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι που σημειώνει από τρία τέρματα και πάνω. Πετυχαίνει γκολ εδώ και 40 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Ντίας και τραυματίες ο αμυντικός Μπόε και ο μέσος Μουσιάλα. Η Μάιντς πήρε το 1-1 στο Πόζναν από την Πολωνία, δεχόμενη το γκολ με πέναλτι στο 41’. Το ντεμπούτο του στον πάγκο έκανε ο Ουρς Φίσερ. Προηγουμένως η Μάιντς μετρούσε τρεις σερί ήττες χωρίς να σκοράρει. Απών ο 31χρονος Αυστριακός αμυντικός Μβένε. Τιμωρημένος είναι ο χαφ Νέμπελ. Λόγω τραυματισμού λείπουν οι Τσέντνερ (τερματοφύλακας), Κορ (αμυντικός), Βίντμερ (μπακ), Μοένε (μπακ αφ). Η Μάιντς σκόραρε στις 7/10 τελευταίες παρουσίες της στο «Αλιάντς», αλλά και στα 7/12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Με την αλλαγή προπονητή πιθανόν να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική και να βρει δίχτυα στο Μόναχο.

Μετά από ένα σερί τριών ηττών, η Αλαβές απάντησε με δύο διαδοχικές επιτυχίες: 3-0 εκτός έδρας την Πορτουγκαλέτε και πρόκριση στο Κύπελλο Ισπανίας και 1-0 εντός έδρας τη Σοσιεδάδ για τη La Liga. Το συγκρότημα του Εντουάρντο Κουντέ ήταν πιο δραστήριο και πήρε δίκαια τη νίκη. Για το σημερινό ματς απουσιάζει ο μέσος Γκουρίντι. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκε στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σίτι την Τετάρτη, αλλά η ομάδα του Γκουαρντιόλα ανέτρεψε το σκορ και έφυγε με τους τρεις βαθμούς από το «Μπερναμπέου». Οι 6 τελευταίοι αγώνες της Ρεάλ είχαν από δύο γκολ και πάνω. Τιμωρημένοι για το αποψινό ματς είναι οι αμυντικοί Αλβάρο Καρέρας, Φραν Γκαρθία και ο φορ Έντρικ. Τραυματίες είναι οι μπακ Άρνολντ, Μιλιτάο, Καρβαχάλ, Αλάμπα και ο μέσος Καμαβινγκά.

Η Αλαβές βρήκε δίχτυα στους 6/8 φετινούς εντός έδρας αγώνες της. Η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις απουσίες, είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Μετράει επτά σερί νίκες επί της Αλαβές και δεν αποκλείεται να τις κάνει οκτώ.

512. ΜΠΑΓΕΡΝ - ΜΑΪΝΤΣ 1&G 2,22

590. ΑΛΑΒΕΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2&G 3,30

