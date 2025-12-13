Κέρδισε $1.200 στο καζίνο… και κατέληξε να χάσει την ελευθερία της

Η τύχη δεν είναι πάντα συνώνυμη με χαρά και επιτυχία. Μια γυναίκα από την Αριζόνα έζησε μια απρόσμενη ανατροπή όταν κέρδισε $1.200 σε τοπικό καζίνο. Η νίκη της φαινόταν να είναι η αρχή μιας ευχάριστης ιστορίας, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Όταν προσέγγισε το ταμείο για να εισπράξει τα κέρδη της, το καζίνο της ζήτησε να επιδείξει το διαβατήριό της, όπως προβλέπεται από τους κανόνες ταυτοποίησης. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντί για πανηγυρισμούς, η ιστορία της κατέληξε σε απέλαση.

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