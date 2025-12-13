Κυριαρχεί σε Πρέμιερ και Ευρώπη η Άρσεναλ, δυνατή αμυντικά η Χετάφε

Στην πρώτη θέση της Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται η Άρσεναλ, εμφανίζοντας την καλύτερη αμυντική επίδοση στο πρωτάθλημα, με 9 γκολ σε 15 ματς. Για τη 16η αγωνιστική υποδέχεται την τελευταία και χωρίς νίκη Γουλβς. Στη La Liga, η 8η Χετάφε αντιμετωπίζει την 6η Εσπανιόλ.

Οκτώ διαδοχικές νίκες για την Άρσεναλ απέναντι στη Γουλβς. Οι 5 από αυτές σημειώθηκαν από το πρώτο ημίχρονο.

Με δύο γκολ του 23χρονου μεσοεπιθετικού Μαντουέκε που αποκτήθηκε φέτος από την Τσέλσι, και ένα του διεθνούς Βραζιλιάνου φορ Μαρτινέλι, η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από το Μπριζ (3-0) και διατηρήθηκε στην κορυφή της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 6 στα 6 στη λίγκα, με μόλις ένα γκολ παθητικό. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε έρθει η δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα, 2-1 από την Άστον Βίλα, με γκολ που δέχτηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Καλαφιόρι. «Ήταν σαν να βλέπω παιδικό αγώνα», αποφάνθηκε ο προπονητής της Γουλβς, Ρομπ Έντουαρντς, μετά το 1-4 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφερόμενος στα λάθη που έκανε η ομάδα του στην άμυνα. Οι 8 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα ισοφαρίζουν το χειρότερο ρεκόρ του συλλόγου, το οποίο κρατούσε από το 1982. Θα λείψει ο Γάλλος μέσος Μπελεγκάρντ. Η Γουλβς σκόραρε στις 6/8 τελευταίες παρουσίες της στο «Έμιρεϊτς» και ίσως κάνει αισθητή την παρουσία της ξανά. Το γκολ της προσφέρεται σε πολύ υψηλή τιμή.

Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο δέχτηκε η Χετάφε και έφυγε ηττημένη από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ (2-0). Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε νικήσει με 3-2 στην παράταση τη Ναβαλκαρνέρο για το Κύπελλο Ισπανίας. Στο 3-2-2 ο εντός έδρας απολογισμός της, έχοντας δεχτεί μόνο 5 γκολ στο σπίτι της, όσα και η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα ως γηπεδούχος. Τα 13 γκολ που έχει σημειώσει, ωστόσο, αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση επιθετικά, μαζί με άλλες τρεις ομάδες. Τιμωρημένος είναι ο κεντρικός μέσος Μίγια. Εκτός και ο αριστερός μπακ Νταβίντσι. Με ένα πέναλτι στο 39’ η Εσπανιόλ επικράτησε με 1-0 στη Βαρκελώνη της Βαγιεκάνο. Σημείωσε και 2ο γκολ στο 82’, ενώ έπαιζε με παίκτη παραπάνω, αλλά ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ. Στη συνέχεια έμεινε και η ίδια με 10 λόγω αποβολής του 23χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Ντόλαν που θα λείψει τώρα από τον σημερινό αγώνα. Απών και ο «γέννημα-θρέμμα Βαρκελώνη» μέσος Χάβι Πουάδο. Οι 18/23 τελευταίοι αγώνες της με τη Χετάφε έληξαν Under.

Έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα για τη Χετάφε στις 9 τελευταίες φορές που φιλοξένησε την Εσπανιόλ. Η γηπεδούχος έχει το δικό της μερίδιο πιθανοτήτων και στο αποψινό ματς.

397. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΓΟΥΛΒΣ 1&G 3,35

398. ΧΕΤΑΦΕ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ 1 2,65