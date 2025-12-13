Από το διπλό στην Ισπανία η Κοπεγχάγη, γειτονική μονομαχία στη Ζυρίχη

Επαναληπτικός προημιτελικός στο Κύπελλο Δανίας ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Έσμπιεργκ. Στο α’ ματς η νυν γηπεδούχος επικράτησε με 4-2. Στην Ελβετία, η 7η Ζυρίχη πήρε 10 βαθμούς σε 4 ματς και φιλοξενεί τη γειτονική και τελευταία στη βαθμολογία Βίντερτουρ.

Δώδεκα νίκες και δύο ισοπαλίες για την Κοπεγχάγη στους 14 τελευταίους αγώνες της με την Έσμπιεργκ.

Έναν βαθμό σε τέσσερις αγωνιστικές είχε η Κοπεγχάγη στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, όμως στην τελευταία δυάδα αγώνων αντέστρεψε τα δεδομένα, επικρατώντας με 3-2 τόσο της Καϊράτ όσο και της Βιγιαρεάλ. Στο πιο πρόσφατο αυτό παιχνίδι της στην Ισπανία, προηγήθηκε τρεις φορές, με την τελευταία να έρχεται στο 90’. Την περιμένουν δύσκολα ματς στο φινάλε, με Νάπολι και Μπαρτσελόνα. Για την Έσμπιεργκ ο τελευταίος της αγώνας ήταν με την αποψινή της αντίπαλο την περασμένη εβδομάδα για το Κύπελλο, όπου βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο 35’. Μετά από 18 αγωνιστικές στη β’ κατηγορία της Δανίας βρίσκεται στην 5η θέση με απολογισμό 9-2-7 και εκτός έδρας συγκομιδή 4-0-5. Οι 7/10 τελευταίες υποχρεώσεις της είχαν γκολ/γκολ, σημείο που συνόδεψε και τις 3/4 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με την Κοπεγχάγη. Στην τελευταία αυτή αγωνιστική παρουσία των δύο ομάδων για το 2025, η Κοπεγχάγη έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως μετά από τη μεγάλη επιτυχία της επί της Βιγιαρεάλ και με το σκορ του α’ ματς να το επιτρέπει, πιθανόν να δώσει δικαιώματα στην Έσμπιεργκ.

Αήττητη εδώ και 4 αγωνιστικές διατηρείται η Ζυρίχη, με πιο πρόσφατο αποτέλεσμα το 2-1 επί της Σεν Γκάλεν που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Είχε προηγηθεί το 1-0 στην τοπική μονομαχία με την Γκρασχόπερς. Εντός έδρας έχει να επιδείξει 4 νίκες και ισάριθμες ήττες. Βασικός και αναντικατάστατος ο 34χρονος τέως μέσος της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ, όπως και ο Σενεγαλέζος φορ Κένι, ο οποίος ήρθε φέτος από την Μπασάκσεχιρ και έχει σημειώσει ήδη 6 γκολ. Η Βίντερτουρ πάλεψε για τον βαθμό στο εντός έδρας ματς με την νταμπλούχο Βασιλεία, δέχτηκε όμως το δεύτερο γκολ στο 93’. Είχε ισοφαρίσει στο 51’ το τέρμα που είχε δεχτεί στο 29’. Σταθερά κάτω από τα δοκάρια για δεύτερη διαδοχική σεζόν ο Στέφανος Καπίνο. Στο 1-1-6 η εκτός έδρας συγκομιδή της ομάδας που εδρεύει 22 χλμ. ανατολικά της Ζυρίχης.

Πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες για τη γηπεδούχο στους επτά τελευταίους αγώνες της με τη Βίντερτουρ, η οποία βρήκε δίχτυα στις 7/10 πιο πρόσφατες μονομαχίες με τη γειτόνισσά της.

366. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1&G 2,45

367. ΖΥΡΙΧΗ - ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ 1&G 2,67