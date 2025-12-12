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Το «κλείδωσε» κι αυτό ο Μπενίτεθ στις μεταγραφές!

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Το θέλει άμεσα και μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, το τρέχει με Κοτσόλη, Κορόνα.

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Το «κλείδωσε» κι αυτό ο Μπενίτεθ στις μεταγραφές!