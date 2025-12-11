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Αυτό είναι το μεγάλο μπαμ για την άμυνα του Ολυμπιακού τον Γενάρη!💣

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Ο στόπερ που είχε κοστίσει 35 εκατομμύρια και μπορεί να κάνει τη διαφορά άμεσα.

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Αυτό είναι το μεγάλο μπαμ για την άμυνα του Ολυμπιακού τον Γενάρη!💣