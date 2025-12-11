Δυσκολεύεται στα εκτός έδρας ματς η Λιλ, δυνατή στην άμυνα η Βαγιεκάνο

Δύο νίκες και τρεις ήττες είναι η συγκομιδή της Γιούνγκ Μπόις σε 5 αγωνιστικές στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Για την έκτη ημέρα φιλοξενεί τη Λιλ, η οποία έχει 3 επιτυχίες και 2 αποτυχίες. Στο Κόνφερενς Λιγκ, η 9η Γιαγκελόνια αντιμετωπίζει τη 12η Βαγιεκάνο.

Τα 14/15 τελευταία παιχνίδια της Γιούνγκ Μπόις ανεξαρτήτως διοργάνωσης είχαν από δύο γκολ και πάνω. Τα 7/10 πιο πρόσφατα έγιναν Over 3,5.

Με δύο τέρματα στο α’ ημίχρονο η Γιούνγκ Μπόις έχασε 2-0 από την αξιόμαχη φέτος Σιόν και απομακρύνθηκε οκτώ βαθμούς από την κορυφή. Έχοντας κατακτήσει τον τίτλο έξι φορές την τελευταία οκταετία, η πρωτιά είναι ο ξεκάθαρος στόχος των «κιτρινόμαυρων» στην ελβετική Super League. Στο Γιουρόπα Λιγκ θέλει να μπει στην 24άδα, ώστε να συνεχίσει στον θεσμό, έχοντας δύο ακόμη δύσκολα ματς μετά από το σημερινό, με Λυών εντός και Στουτγάρδη εκτός. Τιμωρημένος ο διεθνής Βόσνιος μέσος Τζίγκοβιτς. Η Λιλ επικράτησε με 1-0 εντός έδρας της πρώην πρωτοπόρου Μαρσέιγ και την έφτασε στη βαθμολογία, έχοντας απολογισμό 9-2-4. Οι 3/4 ήττες της ήταν μακριά από την πόλη της. Την προηγούμενη αγωνιστική της League Phase επιβλήθηκε με 4-0 της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έχοντας ηττηθεί την αμέσως προηγούμενη με 1-0 από τον Ερυθρό Αστέρα. Απών ο αμυντικός Φερντόνκ. Η Γιούνγκ Μπόις βρήκε δίχτυα στους 7/8 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της. Η Λιλ έχασε στα 3/4 πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της. Σε υψηλή απόδοση η διπλή ευκαιρία υπέρ της ομάδας από τη Βέρνη.

Την ήττα με 2-1 γνώρισε την Κυριακή η Γιαγκελόνια στο πολωνικό πρωτάθλημα από την Τερμάλιτσα, η οποία προβιβάστηκε φέτος στην Α’ και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης. Η Γιαγκελόνια είναι 4η, με 8-4-4 συγκομιδή και 5-0-2 εντός έδρας. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε αποκλειστεί και από το Κύπελλο, χάνοντας 3-1 από την Κατοβίτσε. Στη League Phase έρχεται από το εντός έδρας 1-0 επί της Κούοπιο. Ένα πέναλτι στο 39’ στέρησε από τη Βαγιεκάνο κάτι καλό από το εκτός έδρας ματς με την Εσπανιόλ την Κυριακή, σε ένα παιχνίδι με 10 κίτρινες και 2 κόκκινες. Κατέχει τη 12η θέση έπειτα από 15 ματς, με 4-5-6 απολογισμό, αλλά με τις 3 νίκες να έχουν επιτευχθεί μακριά από την έδρα της. Τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες μετράει στους 6 πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, βρίσκεται ωστόσο σε τροχιά πρόκρισης στο Κόνφερενς Λιγκ.

Το πρόγραμμα δυσκολεύει για τη Γιαγκελόνια, με Βαγιεκάνο και Άλκμααρ στα δύο τελευταία παιχνίδια της στον όμιλο. Η φιλοξενούμενη εμφανίζει μία από τις καλύτερες άμυνες στη La Liga και έχει τα φόντα να «χτυπήσει» το ματς στο Μπιάλιστοκ.

896. ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΛΙΛ 1Χ&G 3,00

906. ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2&U 3,5 2,75

