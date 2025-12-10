Από επιβλητική νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν, σε καλή κατάσταση η Νάπολι

Για την 6η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η Μπιλμπάο υποδέχεται την ισχυρή Παρί.

Στη Λισαβώνα, για την ίδια διοργάνωση, η Μπενφίκα των 4 ηττών σε 5 ματς στον όμιλο φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, που παλεύει για την 24άδα.

Για τη φάση των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ το 2011 η Μπιλμπάο νίκησε 2-0 εντός την Παρί Σεν Ζερμέν και έχασε 4-2 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Με γκολ στο 85’ η Μπιλμπάο επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και διατηρήθηκε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της La Liga. Έχει σημειώσει 15 γκολ σε 16 ματς, ενώ ο εντός έδρας απολογισμός της είναι 5-1-3. Στη League Phase μετράει τρεις ήττες σε πέντε ματς, με μοναδική της νίκη το 3-1 επί της Κάραμπακ. Λείπουν μεταξύ άλλων ο μέσος Ναβάρο και ο φορ Ινιάκι Γουίλιαμς. Η Παρί Σεν Ζερμέν μετράει 4 νίκες σε 5 ματς στην ενιαία βαθμολογία της διοργάνωσης, απέναντι σε Αταλάντα, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Τότεναμ, έχοντας ηττηθεί μόνο από την Μπάγερν. Στη Ligue 1 επιβλήθηκε με 5-0 στο Παρίσι επί της 6ης Ρεν και διατηρήθηκε στο -1 από την πρωτοπόρο Λανς. Έχει σημειώσει 32 γκολ σε 15 αγώνες, ενώ τα 12 τέρματα που έχει δεχτεί είναι η καλύτερη επίδοση στην άμυνα. Τιμωρημένος είναι ο διεθνής αμυντικός Ερναντές για την κόκκινη που δέχτηκε στο 93’ του 5-3 με την Τότεναμ. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι το φαβορί στον αποψινό αγώνα, όμως το γεγονός ότι η Μπιλμπάο σκόραρε στα 27/30 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της οδηγεί στο combo στοίχημα.

Τρεις νίκες για τη Νάπολι και μία για την Μπενφίκα, σε 4 αναμετρήσεις του 2008 και 2016. Μετά από το εκτός έδρας 2-1 επί της Νασιονάλ, το οποίο ήρθε με ανατροπή και γκολ στο 89’ και το 95’, η Μπενφίκα παραχώρησε 1-1 στη Σπόρτινγκ στο ντέρμπι της πορτογαλικής πρωτεύουσας. Απομακρύνθηκε οκτώ βαθμούς από την κορυφή, όπου βρίσκεται η Πόρτο. Διατηρείται ωστόσο αήττητη στην Πριμέιρα Λίγκα, μετρώντας 8 νίκες και 5 ισοπαλίες. Απών είναι ο Βέλγος δεξιός χαφ Λουκεμπάκιο. Με δύο γκολ του Χόιλουντ η Νάπολι επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Γιουβέντους και διατηρήθηκε στη 2η θέση, ισόβαθμη της Μίλαν. Στο εν λόγω ματς δεν αγωνίστηκαν και δεν υπολογίζονται ούτε σήμερα ο αμυντικός Γκουτιέρεζ, οι μέσοι Ανγκουισά, Ντε Μπρόινε, Γκίλμουρ, Λομπότκα και ο επιθετικός Λουκάκου.

Το δομημένο σύνολο του Αντόνιο Κόντε μπορεί να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την Πορτογαλία. Έχει ισχυρότερο κίνητρο και η απόδοση του διπλού έχει αξία.

887. ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2&G 3,40

891. ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΝΑΠΟΛΙ 2 2,95