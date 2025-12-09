Από προκρίσεις έρχονται στη Β Αγγλίας, στο «Λόφτους Ρόουντ» η Μπέρμιγχαμ

Σριούσμπερι και Γκρίμσμπι για την 19η αγωνιστική της Β’ Αγγλίας, με τις δύο αντιπάλους να έρχονται από προκρίσεις στο Κύπελλο Αγγλίας. Στο Λονδίνο, η ΚΠΡ υποδέχεται την Μπέρμιγχαμ για την 20ή ημέρα της Τσάμπιονσιπ, αντίπαλοι που έχουν την ίδια συγκομιδή: 8-4-7.

Με τελευταίο ματς πριν 10 χρόνια, οι 5/7 τελευταίοι εντός έδρας αγώνες της Σριούσμπερι με την Γκρίμσμπι έληξαν ισόπαλοι. Στους άλλους δύο επικράτησαν οι γηπεδούχοι.

Η γηπεδούχος βρίσκεται στην 20ή θέση και η φιλοξενούμενη στη 12η, με 9 βαθμούς περισσότερους. Το Σάββατο η Σριούσμπερι ισοφάρισε στο 91’ τη Σάτον (Νάσιοναλ Λιγκ) και πήγε το εκτός έδρας ματς Κυπέλλου στην παράταση. Εκεί, στο πρώτο λεπτό, σημείωσε και δεύτερο γκολ και έτσι πήρε την πρόκριση με 2-1 για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου στις 10 Γενάρη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γουλβς, την ουραγό της Πρέμιερ Λιγκ. Ήταν το δέκατο διαδοχικό παιχνίδι που βρήκε δίχτυα. Ομάδα της Ε’ κατηγορίας βρήκε στον δρόμο της και η Γκρίμσμπι, τη Γουέλνστοουν, της οποίας επιβλήθηκε με 4-0 (3-0 στο 23’). Στον επόμενο γύρο θα φιλοξενήσει τη Γουέστον Σούπερ-Μάρε της 6ης κατηγορίας. Σκόραρε στους 10/11 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της, παίρνοντας τη νίκη στους 4 από τους 11. Δεδομένου του ότι δυσκολευόταν στο «Νιου Μίντοου», και οι παραδόσεις έχουν τη δική τους βαρύτητα στο «νησί», προκύπτει επιλογή στο ματς. Το 1Χ σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ το οποίο εμφανίστηκε στα 7/8 τελευταία παιχνίδια της Σριούσμπερι καλύπτει αρκετά πιθανά σκορ στο παιχνίδι.

Στην ήττα με 3-1 από τη Νόριτς, η ΚΠΡ απάντησε με τον ίδιο τρόπο απέναντι στη Γουέστ Μπρομ (1-0 ημίχρονο). Κατέχει τη 10η θέση της κατάταξης, με μόλις τρεις βαθμούς διαφορά από την 4η που οδηγεί στα πλέι οφ. Βρήκε δίχτυα στους 17/20 φετινούς αγώνες της. Η Μπέρμιγχαμ ηττήθηκε με 3-1 στο Σαουθάμπτον από τον ομώνυμο σύλλογο, βάζοντας τέλος στο μίνι αήττητο σερί των τριών αγωνιστικών. Σκόρερ της ο γέννημα-θρέμμα στο Μπέρμιγχαμ, Ντεμαράι Γκρέι, ο οποίος επέστρεψε στον σύλλογο έπειτα από 9 έτη απουσίας και πέρασμα από την Λέστερ, με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής, την Λεβερκούζεν και την Έβερτον. Ήταν το πέμπτο διαδοχικό γκολ/γκολ για τους «μπλε» και το έβδομο σερί ματς που βρίσκουν δίχτυα. Νίκησαν μόνο στους 2/10 φετινούς εκτός έδρας αγώνες τους (6 ήττες), αλλά και μόνο στους 2 από τους 11 πιο πρόσφατους στο «Λόφτους Ρόουντ» της αποψινής τους αντιπάλου.

Τα 5 διαδοχικά εντός έδρας γκολ/γκολ της ΚΠΡ και τα ισάριθμα σερί της Μπέρμιγχαμ προδιαθέτουν για το εκατέρωθεν σκοράρισμα στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Πιο κοντά στη νίκη η ΚΠΡ, που θέλει να χτίσει ένα καλό σερί στο Λονδίνο.

843. ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ - ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 1Χ&G 2,40

857. ΚΠΡ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 1Χ&G 2,37