Δύσκολη έξοδος για την πρωτοπόρο Κόβεντρι, στο Μπέργκαμο δοκιμάζεται η Τσέλσι

Για την 20ή αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ Αγγλίας η 5η Πρέστον υποδέχεται την Κόβεντρι η οποία έχει ξεφύγει στο +7, αλλά, έρχεται από βαριά ήττα. Έκτη ημέρα στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με τη 10η Αταλάντα να φιλοξενεί την 7η και ισόβαθμή της Τσέλσι.

Η Πρέστον μετράει 13 νίκες και 5 ισοπαλίες στις 18 τελευταίες φορές που υποδέχτηκε την Κόβεντρι. Τελευταία ήττα από αυτήν εντός έδρας ήταν πριν από 25 χρόνια.

Στην 11η διαδοχική της σεζόν στην Τσάμπιονσιπ, έχοντας να επιδείξει την 9η θέση ως καλύτερη την προηγούμενη δεκαετία, η Πρέστον συγκαταλέγεται μέχρι στιγμής στις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο. Το Σάββατο παραχώρησε 1-1 στη Ρέξαμ, ισοφαρίζοντας στο 81’ το γκολ που δέχτηκε στο 4’. Στο 5-3-2 η εντός έδρας συγκομιδή της. Η Κόβεντρι έχει να παίξει στην Πρέμιερ από το 2001. Βρίσκεται για 6η διαδοχική χρονιά στην Τσάμπιονσιπ, έχοντας περάσει και από τη Λιγκ 2 το 2017. Το πρόσφατο βαρύ 3-0 στην έδρα της 4ης Ίπσουιτς ήταν η δεύτερη ήττα της σε 19 αγώνες στο πρωτάθλημα. Έχει σημειώσει τα διπλάσια γκολ από την αποψινή της αντίπαλο, όμως έχει δεχτεί ένα παραπάνω. Με δεδομένη και την εξαιρετική παράδοση που έχει χτίσει απέναντι στην Κόβεντρι, η ιδιαίτερα υπολογίσιμη φέτος Πρέστον μπορεί να χτυπήσει το ματς με την πρωτοπόρο. Συνυπολογίζοντας τα 6 συνεχόμενα γκολ/γκολ της γηπεδούχους και τα 7/9 της φιλοξενούμενης πάμε με το combo που κοντράρει την πρωτοπόρο.

Η Αταλάντα μετράει 7-4-2 στους 13 έως τώρα αγώνες της σε League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Τσέλσι νίκησε στις 6/16 τελευταίες κόντρες της με ιταλική ομάδα. Με το μυαλό προφανώς και στην Τσέλσι, η Αταλάντα έγινε η πρώτη ομάδα στη φετινή Serie A που χάνει από τη Βερόνα. Στο 36’ το σκορ ήταν 2-0, το τελικό σκορ 3-1, με τον Σκαμάκα να μειώνει στο 81’ με πέναλτι. Τέταρτη ήττα σε 14 αγωνιστικές, αλλά με μόνο 3 νίκες, καθώς τα υπόλοιπα επτά ματς έληξαν ισόπαλα. Σκόραρε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι, ενώ δεν δέχτηκε γκολ στους 3 τελευταίους αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Λείπει ο μέσος Σουλεμάνα. Στην 5η θέση της Πρέμιερ Λιγκ υποχώρησε η Τσέλσι μετά από το 0-0 στο Μπόρνμουθ. Είχαν προηγηθεί το 3-1 από τη Λιντς και το 1-1 με την Άρσεναλ. Στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της στη League Phase έχασε 3-1 από την Μπάγερν και πήρε 2-2 στο Μπακού από την Κάραμπακ, ισοφαρίζοντας στο 53’. Απών ο 23χρονος διεθνής μέσος Πάλμερ.

Η Αταλάντα δείχνει σταθερότητα στην Ευρώπη και δεν θα είναι έκπληξη αν καταφέρει να νικήσει την Τσέλσι.

823. ΠΡΕΣΤΟΝ - ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1Χ&G 2,62

860. ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΤΣΕΛΣΙ 1 DNB 2,32