Δυνατή στην έδρα της η Λάτσιο, πιο παραγωγική η Ίνγκολσταντ από την Άουε

Λάτσιο και Μπολόνια μονομαχούν για τη 14η αγωνιστική της Serie A, ερχόμενες από ήττα στο πρωτάθλημα, αλλά από πρόκριση στο Κύπελλο. Στην δέκατη έβδομη ημέρα στη Γ’ Γερμανίας, η 17η Άουε που έχει μια νίκη σε επτά ματς (1-4-2) φιλοξενεί τη 13η Ίνγκολσταντ.

Οι 8/10 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Λάτσιο και την Μπολόνια εμφάνισαν No Goal, με την Λάτσιο να μετράει και 8 συνεχόμενα No Goal σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Λάτσιο έχασε 1-0 την περασμένη εβδομάδα από τη Μίλαν για το πρωτάθλημα, όμως πέντε μέρες αργότερα πήρε τη ρεβάνς με το ίδιο σκορ στο νοκ άουτ παιχνίδι της Ρώμης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Εκεί σε δύο μήνες θα αντιμετωπίσει σε μονό αγώνα την αποψινή της αντίπαλο στην Μπολόνια. Στο 4-1-1 η εντός έδρας συγκομιδή της στο πρωτάθλημα, έχοντας 3 σερί νίκες. Λείπουν οι μέσοι Κατάλντι και Ροβέλα. Η Μπολόνια απέκλεισε την ίδια μέρα (Πέμπτη) την Πάρμα, η οποία προηγήθηκε στο 13’. Με γκολ στο 38’ και το 89’ η παρέα του βασικού μετά από ενάμιση μήνα Λυκογιάννη πήρε τη νίκη με 2-1. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε ηττηθεί με 3-1 εντός έδρας από την Κρεμονέζε, σταματώντας το σερί των 12 αγώνων χωρίς ήττα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη (5 ισοπαλίες). Δεν θα αγωνιστούν οι Βίτικ (αμυντικός) και Φρόιλερ (μέσος). Ικανή εντός έδρας Λάτσιο και μπορεί να νικήσει την Μπολόνια, σ ένα ματς που δύσκολα θα ξεφύγει το σκορ.

Η Ίνγκολσταντ, η οποία είναι η πρώτη ομάδα στις 3 πρώτες κατηγορίες της Γερμανίας που έχει γυναίκα προπονητή, την 34χρονη Σαμπρίνα Βίτμαν, έχει σημειώσει 10 γκολ περισσότερα από την Άουε, ενώ έχει δεχτεί και δύο λιγότερα. Στην τέταρτη αυτή διαδοχική της παρουσία στην 3η κατηγορία, η Άουε βρίσκεται στην τελευταία τετράδα με απολογισμό 4-5-7. Την περασμένη εβδομάδα προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο εκτός έδρας της 11ης Βέχεν, όμως στο δεύτερο μέρος δέχτηκε τρία γκολ. Τα 17 τέρματα ενεργητικό είναι η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος μετά από τα 14 της ουραγού Σβάινφουρτ. Στα 5/6 τελευταία παιχνίδια της σημείωσε το πολύ ένα γκολ. Τιμωρημένος είναι ο 22χρονος Αυστριακός αμυντικός Φάλμαν. Η Ίνγκολσταντ, παρούσα στην Μπουντεσλίγκα τη διετία 2016-2017, αγωνίζεται επίσης για 4η σερί σεζόν στη Γ’, έχοντας υποβιβαστεί μαζί με την Άουε από τη Β’ το 2022. Μετράει μία νίκη παραπάνω από την αντίπαλό της, αυτήν της περασμένης αγωνιστικής με 3-2 επί της Χόφενχαϊμ Β’, η οποία προηγήθηκε δύο φορές. Και στις δύο περιπτώσεις ισοφάρισε ο επί σειρά ετών παίκτης της Μάιντς και νυν της Ίνγκολσταντ, δεξιός μπακ-χαφ Κόστλι. Στο 2-2-4 ο εκτός έδρας απολογισμός της.

Το να περάσει νικηφόρα η Ίνγκολσταντ από το «Ερτσγκέμπιργκσταντιον» προσφέρεται σε ικανοποιητική απόδοση.

481. ΛΑΤΣΙΟ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1&U 3,5 2,95

497. ΑΟΥΕ - ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 2 2,45