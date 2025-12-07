Η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα στη Serie A η Ρόμα, μονομαχία ουραγών στη Ligue 1

Στη 15η θέση της Serie A βρίσκεται η Κάλιαρι και για τη 14η αγωνιστική υποδέχεται την 4η στη βαθμολογία Ρόμα. Μονομαχία ουραγών στη Ligue 1 ανάμεσα στη 18η Οσέρ και τη 17η Μετς. Η γηπεδούχος έχει τη χειρότερη επίθεση, ενώ η φιλοξενούμενη τη χειρότερη την άμυνα.

Η Ρόμα νίκησε στους 5/6 τελευταίους αγώνες της με την Κάλιαρι, ενώ το άλλο ματς έληξε χωρίς γκολ.

Στα πέναλτι αποκλείστηκε την Τετάρτη η Κάλιαρι από το Κύπελλο Ιταλίας με αντίπαλο τη Νάπολι (1-1). Οι δύο ομάδες εκτέλεσαν από 10 πέναλτι, με τον Αγκολέζο επιθετικό Λουβούμπο να χάνει το τελευταίο. Πιο πρόσφατη επιτυχία της ήταν το 4-1 επί της Φροζινόνε στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου τον Σεπτέμβρη. Έκτοτε μετράει 5 ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες. Τραυματίες οι αμυντικοί Μίνα, Ζε Πέντρο και ο μέσος Φελίτσι. Με τη Νάπολι ήταν το τελευταίο παιχνίδι και της Ρόμα, η οποία ηττήθηκε εντός έδρας με 1-0 για το πρωτάθλημα. Στον πάγκο έμεινε ο δανεικός από τη Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας. Είχε προηγηθεί τρεις μέρες νωρίτερα το 2-1 επί της Μίντιλαντ για τη League Phase, εκεί όπου την Πέμπτη θα παίξει στη Γλασκώβη με τη Σέλτικ. Παραμένει η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας στην κατηγορία (5-0-1) και δεν έχει ισοπαλία σε 13 ματς (9-0-4). Απών ο 22χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός Γουέσλεϊ και ο Ουκρανός επιθετικός Ντόβμπικ. Οι 7/11 τελευταίες μονομαχίες της με την Κάλιαρι είχαν γκολ/γκολ, σημείο που θα συνδυαστεί με το διπλό για μία γεμάτη απόδοση. Η Ρόμα πέτυχε για πρώτη φορά φέτος 3 γκολ στη νίκη με 1-3 στην έδρα της Κρεμονέζε.

Οι 12/14 τελευταίες μονομαχίες της Οσέρ με τη Μετς, φιλικές και επίσημες, συνοδεύτηκαν από N/G. Αν και βρίσκεται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος, η Οσέρ έρχεται από δύο θετικά αποτελέσματα: 0-0 με τη Λυών, 1-1 με την Παρί. Εντός έδρας έχει μαζέψει τους 7/9 βαθμούς της. Την προηγούμενη τετραετία άλλαξε ισάριθμες φορές κατηγορία, φέτος όμως δίνει για δεύτερη σερί σεζόν το παρών στην Α’, έχοντας κατακτήσει την 11η θέση πέρσι. Λείπει ο μέσος Μπουαγί-Κιαλά. Η Μετς έχασε με ένα γκολ διαφορά στους δύο τελευταίους αγώνες της, από Μπρεστ (3-2) και Ρεν (0-1), ενώ πριν από αυτούς είχε σημειώσει τρεις διαδοχικές νίκες, που είναι και οι μόνες που έχει ως τώρα έπειτα από 14 αγωνιστικές. Στο 0-2-5 η εκτός έδρας συγκομιδή της. Ένα χτύπημα στο κεφάλι θα στερήσει τη συμμετοχή του τερματοφύλακα Πάπε Σι στον αγώνα.

Η παράλληλη πορεία των δύο αντιπάλων κάνει την ισοπαλία να μοιάζει ως πιθανότερο τελικό αποτέλεσμα στο ματς και προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

436. ΚΑΛΙΑΡΙ - ΡΟΜΑ 2&G 4,15

471. ΟΣΕΡ - ΜΕΤΣ Χ 3,50