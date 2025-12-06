Πάνω από Μπαρτσελόνα και Φενέρ: Ποια ομάδα βλέπουν οι μπουκ να κάνει την έκπληξη και να φτάνει στον τελικό της Ευρωλίγκας

Τι βλέπουν οι στοιχηματικές και, κυρίως, «γιατί»;

Σχεδόν το 1/3 της σεζόν έχει ολοκληρωθεί στη EuroLeague. Μέχρι στιγμής, έχουν σημειωθεί πολλές εκπλήξεις, ενώ οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα Final Four είναι αρκετά κοντά δείχνοντας ότι η φετινή διοργάνωση είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική.