Σχεδόν το 1/3 της σεζόν έχει ολοκληρωθεί στη EuroLeague. Μέχρι στιγμής, έχουν σημειωθεί πολλές εκπλήξεις, ενώ οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα Final Four είναι αρκετά κοντά δείχνοντας ότι η φετινή διοργάνωση είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική.
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Πάνω από Μπαρτσελόνα και Φενέρ: Ποια ομάδα βλέπουν οι μπουκ να κάνει την έκπληξη και να φτάνει στον τελικό της Ευρωλίγκας
Πάνω από Μπαρτσελόνα και Φενέρ: Ποια ομάδα βλέπουν οι μπουκ να κάνει την έκπληξη και να φτάνει στον τελικό της Ευρωλίγκας