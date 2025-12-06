Μόλις μία ήττα στην Πρέμιερ Λιγκ η Ρέιντζερς, συνεπής με το γκολ η Ρεν

Κιλμάρνοκ και Ρέιντζερς μονομαχούν για τη 16η ημέρα της Πρέμιερ Σκωτίας. Η γηπεδούχος βρίσκεται στην 9η θέση ενώ οι «Τζερς» στην 4η. Τη θέση της στην κορυφή θα προσπαθήσει να επανακτήσει η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία υποδέχεται την 5η Ρεν.

Χωρίς ισοπαλία τα 18 τελευταία Ρέιντζερς - Κιλμάρνοκ (14-0-4) και απολογισμό 4-0-5 με γηπεδούχο την Κιλμάρνοκ.

Στο 90’ η Κιλμάρνοκ ισοφάρισε την πρωτοπόρο Χαρτς σε 1-1, στην έκτη ισοπαλία της σε 15 ματς. Έχει δεχτεί 27 γκολ, επίδοση που αποτελεί τη χειρότερη στο πρωτάθλημα. Το ίδιο σκορ είχε φέρει και τέσσερις μέρες νωρίτερα, εντός έδρας με την Νταντί Γιουνάιτεντ, με την τελευταία να αστοχεί σε πέναλτι στο 0-0. Η Ρέιντζερς έρχεται από το εκτός έδρας 2-2 με την Νταντί Γιουνάιτεντ, όπου ισοφάρισε στο 98’ το γκολ που δέχτηκε στο 66’. Παρά το γεγονός ότι απέχει 9 βαθμούς από την κορυφή, έχει όσες ήττες και η Χαρτς, μόλις μία, ενώ τα 8/14 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα. Την Πέμπτη θα βρεθεί στην Ουγγαρία για το έκτο παιχνίδι της στη League Phase με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος, εκεί όπου έρχεται από τον πρώτο της βαθμό μετά από 5 ματς, από το 1-1 με την Μπράγκα. Η νίκη της με γκολ/γκολ, σημείο που εμφανίστηκε στα 5/7 τελευταία ματς της Κιλμάρνοκ, σχηματίζουν μία ιδιαίτερα δυνατή απόδοση.

Τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία για την Παρί Σεν Ζερμέν στους 5 τελευταίους αγώνες της με τη Ρεν, η οποία βρήκε δίχτυα στις 6/7 πιο πρόσφατες κόντρες τους. Δεχόμενη το γκολ στο 68’, η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε 1-0 από τη Μονακό και έπεσε στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Ήταν η δεύτερη ήττα της στη Ligue 1, καθώς έχασε και από τη Μαρσέιγ με το ίδιο σκορ. Τρεις μέρες νωρίτερα, πάντως, είχε επικρατήσει με 5-3 της Τότεναμ για το Τσάμπιονς Λιγκ, σε παιχνίδι που βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Βρίσκεται στη 2η θέση της League Phase και την Τετάρτη θα αγωνιστεί στο Μπιλμπάο με τον ομώνυμο σύλλογο. Η Ρεν έρχεται από 4 νίκες, οι δύο με 4-1 και οι άλλες δύο με 1-0. Πιο πρόσφατη ήταν αυτή στο Μετς, όπου με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο πήρε το τρίποντο. Έχοντας αναλάβει τον Ιανουάριο τα ηνία, ο γεννημένος στη Γαλλία Σενεγαλέζος Χαμπίμπ Μπεγιέ οδήγησε την ομάδα του στη 12η θέση την περασμένη σεζόν και φέτος την έχει σε τροχιά ευρωπαϊκής εξόδου, με μόλις δύο ήττες σε 14 παιχνίδια.

Σε καλή κατάσταση η Ρεν και μπορεί να σκοράρει κόντρα στην φαβορί Παρί. Ενδιαφέρουσα η απόδοση στο combo άσος και γκολ/γκολ.

380. ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2&G 3,35

381. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΡΕΝ 1&G 2,45