Επτά ματς αήττητη η Αμπερντίν, με απαιτήσεις η Αταλάντα στη χωρίς νίκη Βερόνα

Η 10η στη βαθμολογία Νταντί φιλοξενεί την 7η Αμπερντίν για τη 16η αγωνιστική της Πρέμιερ Σκωτίας. Για τη 13η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος η τελευταία και χωρίς νίκη ακόμα Βερόνα υποδέχεται τη 12η Αταλάντα που προέρχεται από 3 σερί νίκες.

Τέσσερις διαδοχικές νίκες για την Αμπερντίν επί της Νταντί, οι τρεις από το πρώτο ημίχρονο.

Με γκολ στο 11’ η Νταντί ηττήθηκε με 1-0 στο «Σέλτικ Παρκ» από τη Σέλτικ, σε ένα ματς που είχε μόλις 29% κατοχή μπάλας. Ο πρώην παίκτης των Χαρτς, Σέλτικ και προπονητής τώρα της Νταντί, Στίβεν Πρέσλεϊ, έκανε δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα του ματς της Γλασκόβης. Και οι 3 νίκες της έχουν σημειωθεί σε εντός έδρας παιχνίδια. Η Αμπερντίν παραχώρησε ισοπαλία 3-3 στη Σεντ Μίρεν, η οποία προηγήθηκε στο 55’ με πέναλτι, βρέθηκε στη συνέχεια πίσω στο σκορ με 2-1 και 3-2 και ισοφάρισε τελικά στο 99’. Για την Αμπερντίν ήταν το 7ο διαδοχικό ματς χωρίς ήττα ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Την Πέμπτη θα υποδεχτεί το Στρασβούργο για το Κόνφερενς Λιγκ. Οι «Ντονς» δεν έχουν δεχτεί γκολ στους 3 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες τους, ενώ και οι 10 φετινοί μακριά από την πόλη τους εμφάνισαν No Goal. Πιθανή μία ακόμη επιτυχία τους απέναντι στην πιο ευάλωτη αμυντικά Νταντί, ενώ και το περιορισμένο σκορ στο ματς έχει πολλές πιθανότητες εμφάνισης.

Πέντε νίκες και μία ισοπαλία για την Αταλάντα στους 6 τελευταίους αγώνες της με τη Βερόνα. Οι 6/8 πιο πρόσφατοι μεταξύ τους συνοδεύτηκαν από Over. Έξι ισοπαλίες και επτά ήττες είναι ο απολογισμός της Βερόνα μετά από 13 ματς πρωταθλήματος, έχοντας σημειώσει τα λιγότερα γκολ, μόλις οκτώ. Την περασμένη εβδομάδα ηττήθηκε 2-1 από την Τζένοα, αν και προηγήθηκε στο 21’. Ήταν το πέμπτο G/G για αυτήν στα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Σκόραρε στα 6/8 τελευταία εντός έδρας ματς στη Serie A. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Γκαλιαρντίνι. Τραυματίας ο Κροάτης αμυντικός Μπράνταριτς και οι μέσοι Κάστανος, Σέρνταρ, Άκπα Άκπρο. Τρεις διαδοχικές νίκες συμπλήρωσε η Αταλάντα, όλες χωρίς να δεχτεί γκολ: 3-0 εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για το Τσάμπιονς Λιγκ, 2-0 τη Φιορεντίνα για το πρωτάθλημα και 4-0 την Τζένοα σε νοκ άουτ αγώνα για το Κύπελλο Ιταλίας. Ακολουθεί την Τρίτη το εντός έδρας παιχνίδι με την Τσέλσι για τη League Phase, εκεί όπου βρίσκεται στη 10η θέση με απολογισμό 3-1-1. Απουσιάζει ο Γκανέζος μέσος Σουλεμάνα.

Ο συνδυασμός της νίκης των «μπεργκαμάσκι» με το να σημειωθούν τρία ή περισσότερα γκολ στο ματς σχηματίζουν μία αξιόλογη απόδοση.

308. ΝΤΑΝΤΙ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 2&U 3,5 2,82

377. ΒΕΡΟΝΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2&O 2,5 2,52