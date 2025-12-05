Κοινή πορεία για Μόρτον και Κουίνς Παρκ, μονομαχία τετράδας στη Ligue 1

Για τη 17η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ Σκωτίας η 7η Μόρτον υποδέχεται την 8η Κουίνς Παρκ. Συνάντηση τετράδας στη Ligue 1, με την 4η Λιλ να φιλοξενεί την 3η Μαρσέιγ για τη 15η ημέρα του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες έχουν τις παραγωγικότερες επιθέσεις στη λίγκα.

Οι 7/9 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Μόρτον και την Κουίνς Παρκ έληξαν με Under.

Η Μόρτον προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Σκωτίας αποκλείοντας την Πίτερχεντ της Α’ κατηγορίας. Γύρισε το εις βάρος της 1-0 σε 2-1 μέσα σε 20 λεπτά, όμως δέχτηκε το 2-2 στο 95’. Το ματς πήγε στα πέναλτι, όπου η Μόρτον ευστόχησε σε όλα. Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Στενχάουσμιουρ, επίσης της Λιγκ 1. Στο πρωτάθλημα έχει 3 νίκες σε 16 ματς, οι δύο εκ των οποίων εκτός έδρας. Η Κουίνς Παρκ προκρίθηκε ομοίως στον επόμενο γύρο, επικρατώντας 3-1 εκτός έδρας με ανατροπή της Λίνλιθγκοου Ρόουζ (5η κατηγορία). Στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Στράνραερ (Δ’). Τρία γκολ είχε σημειώσει και στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι της, εκτός με τη Σεντ Τζόνστον, αλλά ηττήθηκε με 4-3, βρισκόμενη πίσω με 3-0 στο 30’. Απέφυγε την ήττα στους 5/8 εκτός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα και έχει τύχη στο Γκρίνοκ απέναντι στη Μόρτον των 9 ισοπαλιών σε 16 αγώνες.

Δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες για τη Λιλ στα 6 τελευταία παιχνίδια της με τη Μαρσέιγ, από την οποία έχει να ηττηθεί εντός έδρας εδώ και 5 αγώνες (4 νίκες). Τρεις διαδοχικές νίκες για τη Λιλ: 4-2 την Παρί, 4-0 την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και 1-0 τη Χάβρη. Στο 5-1-1 ο εντός έδρας απολογισμός της στο πρωτάθλημα. Η νίκη επί των Κροατών ήταν η τρίτη της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, μετά από αυτές επί των Μπραν και Ρόμα. Έχει ηττηθεί από ΠΑΟΚ και Ερυθρό Αστέρα, ενώ ακολουθεί την Πέμπτη το εκτός έδρας ματς με τη Γιούνγκ Μπόις. Τιμωρημένος ο 18χρονος μέσος Μπουαντί. Η Μαρσέιγ ανέτρεψε το 0-1 του ημιχρόνου από την Τουλούζ, όμως δέχτηκε και δεύτερο γκολ στο 92’ και έτσι πήρε μόνο τον βαθμό από το συγκεκριμένο εντός έδρας παιχνίδι (2-2). Μακριά από το σπίτι της μετράει 4 νίκες και 3 ήττες. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την πρωταθλήτρια Βελγίου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ για το Τσάμπιονς Λιγκ, εκεί όπου έχει να επιδείξει 2 νίκες και 3 ήττες. Άρρωστος είναι ο Δανός μέσος Χόιμπεργκ (2 γκολ).

Προερχόμενη από τρεις συνεχόμενες νίκες η Λιλ μπορεί να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι. Όμως, θα πρέπει να σκοράρει ένα γκολ περισσότερο από τη Μαρσέιγ, που είναι δύσκολο να την κρατήσει στο μηδέν.

171. ΜΟΡΤΟΝ - ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2 DNB 3,50

174. ΛΙΛ - ΜΑΡΣΕΪΓ 1&G 4,15