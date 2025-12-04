Νοκ άουτ αγώνας Κυπέλλου στο Σαρλερουά, γκολ στο Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ

Για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου η Σαρλερουά υποδέχεται τη Μαλίν.

Και τα 6 παιχνίδια ως τώρα είχαν γκολ/γκολ και Over. Στην Πρέμιερ, η 14η αγωνιστική κλείνει στο «Ολντ Τράφορντ» με την 9η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποδέχεται τη 18η Γουέστ Χαμ.

Σαρλερουά και Μαλίν συναντήθηκαν πριν από δύο μήνες για το πρωτάθλημα στο ίδιο γήπεδο και η φιλοξενούμενη επικράτησε με 2-0. Ήταν η 4η νίκη της στα 7 πιο πρόσφατα με τη συγκεκριμένη αντίπαλο. Στα 10 τελευταία στο Σαρλερουά οι δύο ομάδες μοιράζονται τις νίκες (5-0-5).

Στη 10η θέση του βελγικού πρωταθλήματος βρίσκεται η Σαρλερουά, η οποία για τη 16η αγωνιστική παραχώρησε λευκή ισοπαλία στην 11η Λα Λουβιέρ. Είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα από την Κλαμπ Μπριζ με 1-0, στο πέμπτο No Goal στα έξι τελευταία παιχνίδια της. Στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου απέκλεισε εκτός έδρας τη Λιέγη με γκολ στο 90’ (0-1). Στο 3-3-2 η εντός έδρας συγκομιδή της στη λίγκα. Η Μαλίν κατέχει την 5η θέση της κατάταξης με απολογισμό 6-6-4. Την Παρασκευή ηττήθηκε με 0-1 από την Σταντάρ Λιέγης, σκορ με το οποίο είχε κερδίσει μία εβδομάδα νωρίτερα την Γκενκ. Έφτασε στους «16» αποκλείοντας τη Λιρς με ανατροπή ημιχρόνου (2-1). Δυνατή εκτός έδρας, με 4-2-2. Εξέτισε ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός Χάμαρ. Σε παρόμοια επίπεδα κινούνται οι δύο αποψινοί αντίπαλοι, πιθανή μια ισοπαλία που θα οδηγήσει σε παράταση και αν χρειαστεί σε πέναλτι.

Πέντε νίκες και δύο ήττες για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 7 τελευταίες φορές που φιλοξένησε τη Γουέστ Χαμ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανήλθε στις επιτυχίες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, με το 2-1 στην Κρίσταλ Πάλας. Έχανε 1-0 στο ημίχρονο, το γύρισε στο δεύτερο με γκολ των Ζίρκζεε και Μάουντ και ασίστ και στις δύο περιπτώσεις του Μπρούνο Φερνάντες. Τέσσερις νίκες σε έξι εντός έδρας ματς στο πρωτάθλημα και 10 Over στα 12 πιο πρόσφατα σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν θα αγωνιστούν οι Μαγκουάιρ (αμυντικός) και Σέσκο (επιθετικός). Επιστρέφει ο φορ Κούνια. Με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Γουέστ Χαμ ηττήθηκε με 2-0 στο Λονδίνο από τη Λίβερπουλ. Δεν σκόραρε έπειτα από 4 ματς, ερχόμενη από το 2-2 στο Μπόρνμουθ, όπου προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο 45λεπτο. Τα 27 γκολ που έχει δεχτεί αποτελούν την τρίτη χειρότερη επίδοση στην άμυνα. Τιμωρημένος ο Βραζιλιάνος μέσος Πακετά (5 γκολ).

Η Γιουνάιτεντ σκόραρε στους 8/9 πιο πρόσφατους αγώνες της, ενώ δέχτηκε γκολ στους 6 τελευταίους. Έχει τα φόντα να συνεχίσει με νίκη απέναντι στα «σφυριά», τα οποία πιθανότατα να συμβάλουν στο σκορ.

949. ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΜΑΛΙΝ Χ 3,50

951. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1&G 2,72