Η επόμενη ομάδα «έκπληξη» του Ομπράντοβιτς και οι διεκδικήτριες

Οι στοιχηματικές πήραν θέση και οι αποδόσεις… μιλούν από μόνες τους.

Η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποχωρήσει από την Παρτίζαν προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην μπασκετική Ευρώπη, με όλους να αναρωτιούνται ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της θρυλικής καριέρας του.



Παρά τις έντονες προσπάθειες της διοίκησης και των φιλάθλων να τον μεταπείσουν, ο Ομπράντοβιτς παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του να κλείσει τον κύκλο του στον σύλλογο του Βελιγραδίου. Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον επόμενο σταθμό του.