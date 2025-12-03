Διαδοχικές αποτυχίες για την Μπέρνλι, παλεύει να μείνει στην κορυφή η Χαρτς

Προτελευταία στην Πρέμιερ με 4 σερί ήττες βρίσκεται η Μπέρνλι, η οποία για τη 14η αγωνιστική φιλοξενεί τη 10η Κρίσταλ Πάλας. Στην Πρέμιερ Σκωτίας, η πρωτοπόρος Χαρτς υποδέχεται τη 10η ανάμεσα σε 12 ομάδες Κιλμάρνοκ, που έχει πάρει ένα βαθμό σε 7 ματς.

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε την Μπέρνλι και στα δύο παιχνίδια τους την τελευταία φορά που βρέθηκαν μαζί στην Πρέμιερ, πρόπερσι (0-2 και 3-0).

Μέχρι το 80’ δεν είχε μπει γκολ στο εκτός έδρας ματς της Μπέρνλι με την Μπρέντφορντ, η οποία σε εκείνο το λεπτό προηγήθηκε με πέναλτι. Η Μπέρνλι ισοφάρισε γρήγορα, για να δεχτεί ωστόσο ακόμη δύο γκολ, στο 86’ και το 92’ (3-1). Εδώ και μία πενταετία είναι ασανσέρ ανάμεσα στην Πρέμιερ Λιγκ και την Τσάμπιονσιπ. Στις δύο προηγούμενες παρουσίες της στην ανώτατη κατηγορία σημείωσε 7 και 5 νίκες. Μέχρι στιγμής έχει 3 σε 13 αγώνες. Η Κρίσταλ Πάλας αγωνίζεται για 13η διαδοχική σεζόν στην Πρέμιερ, έχοντας κερδίσει πέρσι το Κύπελλο και φέτος το Σούπερ Καπ. Στο πρωτάθλημα μετράει 3 ήττες σε 13 παιχνίδια, με πιο πρόσφατη αυτήν της Κυριακής από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-2. Προηγήθηκε με πέναλτι στο ημίχρονο, δέχτηκε τα γκολ στο 54’ και το 63’. Εμφανίζει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην άμυνα (11 γκολ), ενώ οι 19/21 τελευταίοι αγώνες της είχαν Under 3,5, όπως και οι 11/13 πιο πρόσφατοι με την Μπέρνλι. Ένα σημείο που αν συνδυαστεί με το διπλό διαμορφώνει μία αξιόλογη απόδοση.

Η Χαρτς έχει σημειώσει 10 γκολ περισσότερα από την Κιλμάρνοκ, η οποία έχει να νικήσει εδώ και δύο μήνες. Για τρίτη διαδοχική αγωνιστική έμεινε μακριά από τις νίκες η Χαρτς, διατηρείται όμως στην κορυφή, με τη Σέλτικ να έχει πλησιάσει πλέον στους δύο βαθμούς, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο. Βασικός στο εκτός έδρας 0-0 με τη Μάδεργουελ αγωνίστηκε και πάλι ο μέσος Κυζιρίδης, ο οποίος ήρθε φέτος από τη σλοβακική Μιχαλόφτσε, ενώ ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Οι «Τζάμπος» έχουν σκοράρει και στους 9 φετινούς εντός έδρας αγώνες τους. Η Κιλμάρνοκ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Νταντί Γιουνάιτεντ, συμπληρώνοντας 7 διαδοχικά ματς χωρίς τρίποντο. Τουλάχιστον σταμάτησε το σερί των ηττών (6), το οποίο είχε ξεκινήσει από το 0-3 με τη Χαρτς για τον α’ γύρο. Συμμετέχει για 32η φορά στην Πρέμιερ τα 33 τελευταία χρόνια, όμως ο κίνδυνος του υποβιβασμού είναι ορατός φέτος.

Το γεγονός ότι η φιλοξενούμενη ηττήθηκε μόνο στις 2/12 τελευταίες παρουσίες της στο «Τάινκαστλ», της δίνει την ώθηση για να παλέψει απόψε. Σκόραρε εξάλλου στα 6/8 φετινά εκτός έδρας παιχνίδια της.

903. ΜΠΕΡΝΛΙ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 2&U 3,5 2,20

919. ΧΑΡΤΣ - ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 1&G 3,25