Στόχος η πρώτη νίκη για τη Γουλβς, αδύναμες επιθέσεις για Αμπερντίν και Σεντ Μίρεν

Για τη 14η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ η τελευταία στη βαθμολογία Γουλβς δεν σκόραρε στα 4 τελευταία και υποδέχεται τη 16η Νότιγχαμ. Στη Σκωτία, η 7η Αμπερντίν έκανε 2 νίκες με 1-0 και αντιμετωπίζει την προτελευταία Σεντ Μίρεν, η οποία έρχεται από τρεις ήττες.

Οι 4 στους 6 τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος ανάμεσα στη Γουλβς και τη Νότιγχαμ έληξαν ισόπαλοι (1-4-1).

Με γκολ στο 67’ η Γουλβς έχασε 1-0 στην έδρα της γειτονικής Άστον Βίλα και έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα: δύο ισοπαλίες, έντεκα ήττες. Ήταν πάντως αυτή που απείλησε περισσότερο στο ματς, ενώ σημείωσε και γκολ το οποίο ακυρώθηκε στη συνέχεια ως οφσάιντ. Είχε και δοκάρι, όπως και η αντίπαλός της, η οποία είχε σε πολύ καλή μέρα τον τερματοφύλακά της. Ο δικός της γκολκίπερ, ο 32χρονος Τζόνστον, ήταν ο μοναδικός Άγγλος στην ενδεκάδα της. Η Νότιγχαμ ηττήθηκε 0-2 από την Μπράιτον, δεχόμενη το δεύτερο γκολ από τον 19χρονο μόνιμο σκόρερ της Εθνικής Ελπίδων Στέφανο Τζίμα. Ήταν η 7η ήττα σε 13 ματς για τη Νότιγχαμ, ενώ τα 13 γκολ που έχει σημειώσει αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στο πρωτάθλημα μαζί με αυτήν της Λιντς. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο εκτός έδρας ματς, με Έβερτον και Ουτρέχτη (Γιουρόπα Λιγκ). Η καλή εικόνα της Γουλβς το Σάββατο και η θετική παράδοση που έχει χτίσει (6-7-2 στα 15 τελευταία), προδιαθέτουν για κάτι καλό απόψε. Πιθανή η ισοπαλία στο ματς.

Στον α’ γύρο η Αμπερντίν επικράτησε 1-0 με γκολ στο 96’. Είναι οι δύο ομάδες με τις λιγότερο παραγωγικές επιθέσεις, 10 και 9 γκολ σε 13 ματς. Με τέρμα στο 80’ του αμυντικού Ντέβλιν, η Αμπερντίν πέρασε νικηφόρα με 1-0 από την έδρα της ουραγού Λίβινγκστον και σημείωσε την 3η νίκη της στις 4 τελευταίες αγωνιστικές, όλες με το ίδιο σκορ. Ανάμεσα σε αυτές τις επιτυχίες έδωσε και δύο ματς για το Κόνφερενς Λιγκ, όπου πήρε 0-0 από την ΑΕΚ Λάρνακας και παραχώρησε 1-1 στη Νόα. Ουσιαστικά μετά από το 6-0 με την ΑΕΚ και το 1-2 με τη Χιμπέρνιαν τρεις μέρες αργότερα, δεν έχει ηττηθεί ξανά (6 ματς). Η Σεντ Μίρεν έχασε με 3-1 από την προτελευταία ως εκείνη την ώρα Νταντί, αν και προηγήθηκε στο σκορ και είχε το 62% της κατοχής της μπάλας. Μετράει μόνο ήττες (3) από τότε που προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ, όπου στις 14 του μηνός θα αντιμετωπίσει τη Σέλτικ.

Με πειθαρχία στην άμυνα η Αμπερντίν βρίσκει τον τρόπο και παίρνει νίκες. Ο άσος με περιορισμό στο σκορ προσφέρει υψηλές αποδόσεις.

902. ΓΟΥΛΒΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ Χ 3,45

915. ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ - ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 1&U 2,5 4,50