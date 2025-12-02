Διαφορά κατηγορίας στη Λειψία, Μπαρτσελόνα εναντίον Ατλέτικο στο «Καμπ Νόου»

Για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Γερμανίας η 2η στην Μπουντεσλίγκα Λειψία υποδέχεται το τελευταίο στη Β’ Γερμανίας Μαγδεμβούργο. Στη La Liga η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα υποδέχεται την 4η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο αγώνας είναι νοκ άουτ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Τρεις σερί νίκες για τη Λειψία απέναντι στο Μαγδεμβούργο, όλες με Over.

Με το 0-0 έφυγε από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Γκλάντμπαχ η Λειψία και η διαφορά της από την κορυφή και την Μπάγερν είδε να ξεφεύγει στους 8 βαθμούς. Παράλληλα, την πλησίασε η Ντόρτμουντ στον πόντο. Έχοντας ιδρυθεί το 2009, η Λειψία έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα, το 2022 και το 2023, ενώ ήταν φιναλίστ το 2019 και το 2021. Έχει το απόλυτο φέτος στην Α’ Γερμανίας όσον αφορά τα εντός έδρας ματς, με 5 στα 5. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο αμυντικός Μπάκου. Το Μαγδεμβούργο έρχεται από το 3-0 επί της Νυρεμβέργης, σημειώνοντας τα γκολ στο 73’, το 95’ και το 90+10’, σκοράροντας μετά από 3 αγώνες. Ήταν η 3η νίκη του στη Β’ κατηγορία, ενώ έχει υποστεί 10 ήττες, που είναι οι περισσότερες στο πρωτάθλημα σε σύνολο 14 αγωνιστικών. Στο 1-1-5 ο απολογισμός της μακριά από το σπίτι της. Η νίκη της Λειψίας σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ που εμφανίστηκε στους 4/6 αγώνες της με το Μαγδεμβούργο ενισχύει σημαντικά την απόδοση του άσου.

Επτά νίκες για την Μπαρτσελόνα στους 9 τελευταίους αγώνες της με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους 3/4 πιο πρόσφατους να εμφανίζουν γκολ/γκολ, σημείο που συνόδεψε και τα 11/13 τελευταία παιχνίδια της. Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να χάνει από τα αποδυτήρια στο εντός έδρας ματς με την Αλαβές, αλλά μέχρι το 26’ το είχε γυρίσει. Στις καθυστερήσεις σημείωσε και τρίτο γκολ και πανηγύρισε έτσι την τέταρτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα. Τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε ηττηθεί στο Λονδίνο με 3-0 από την Τσέλσι για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Έφτασε τα 16 σερί Over, ενώ μαζί με την περσινή σεζόν έχει να επιδείξει 31 διαδοχικά ματς που σημειώνονται τουλάχιστον δύο γκολ (29 Over). Απουσιάζουν ο αμυντικός Αραούχο και ο μέσος Φερμίν Λόπεθ. Νικηφόρα συνέχισε και η Ατλέτικο Μαδρίτης, με το 2-0 επί της Οβιέδο, με γκολ μέχρι το 26’. Επιτυχία που ήρθε έπειτα από το 2-1 επί της Ίντερ για το Τσάμπιονς Λιγκ και με την οποία έφτασε τις 7 σερί νίκες. Λείπουν ο αμυντικός Λε Νορμάν και ο μέσος Γιορέντε.

Ο άσος της απόλυτης (7 στα 7) εντός έδρας γηπεδούχου σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ σχηματίζουν ικανοποιητική απόδοση.

849. ΛΕΙΨΙΑ - ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 1&G 2,50

851. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1&G 2,70



