Ζητείται ανάκαμψη για Μπόρνμουθ και Έβερτον, δυνατή παράδοση για την Μπλάκμπερν

Πέντε διαδοχικές εντός έδρας νίκες για την Μπόρνμουθ απέναντι στην Έβερτον.

Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε 2-0 στο 15’ του εκτός έδρας αγώνα με τη Σάντερλαντ, όμως η τελευταία πήρε τη νίκη σκοράροντας το τρίτο γκολ στο 69’. Είχε προηγηθεί το 2-2 με τη Γουέστ Χαμ για την Μπόρνμουθ, όπου έχανε 2-0 στο πρώτο 45λεπτο, για να ισοφαρίσει στο 81’. Μετράει 4-2-1 εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Τιμωρημένοι είναι ο αμυντικός Σένεσι και οι μέσοι Κουκ, Μπρουκς. Η Έβερτον έρχεται επίσης από ήττα, 1-4 από τη Νιούκαστλ. Πέντε μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει με 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Ο διεθνής Ιρλανδός αμυντικός Ο’ Μπράιεν και ο συνήθως αναπληρωματικός μέσος Αϊροεγκμπούναμ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ήταν τα δύο νέα πρόσωπα στην 11άδα συγκριτικά με την επιτυχία στο Μάντσεστερ. Στο 80’ έφυγε από το ματς ο δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι μέσος, Γκρίλις. Η Μπόρνμουθ έχει σημειώσει επτά γκολ παραπάνω από την Έβερτον, έχει δεχτεί όμως και έξι περισσότερα. Τιμωρημένος παραμένει ο μέσος Γκεγιέ. Η Μπόρνμουθ είναι το φαβορί στο ματς, αλλά, το έργο της μόνο εύκολο δεν είναι. Για να νικήσει μάλλον θα χρειαστεί να πετύχει τουλάχιστον 2 γκολ. Το combo του άσου με το γκολ/γκολ πληρώνει καλά.

Η Μπλάκμπερν επικράτησε της Ίπσουιτς στις 6/8 τελευταίες φορές που τη φιλοξένησε, όμως η Ίπσουιτς έχασε μόνο στη μία από τις 7 πιο πρόσφατες μεταξύ τους συναντήσεις και στις δύο έδρες. Η γηπεδούχος προηγήθηκε στο 13’ της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Ρέξαμ και έδειχνε να κρατάει την τέταρτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη της, ωστόσο, δέχθηκε την ισοφάριση στο 95’ κι έτσι έφυγε μόνο με τον βαθμό. Είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα ως φιλοξενούμενη, την ώρα που εντός έχει υποστεί 6 ήττες σε 8 ματς. Βρήκε δίχτυα στους 7/8 τελευταίους αγώνες της. Η Ίπσουιτς έρχεται επίσης από εκτός έδρας ήττα, 2-1 από την 20ή Όξφορντ, αν και είχε το 73% της κατοχής της μπάλας. Ήταν η πρώτη ήττα της έπειτα από 6 αγωνιστικές (4 νίκες) και η πρώτη νίκη της αντιπάλου της μετά από 5 ματς. Στο 3-2-3 ο εκτός έδρας απολογισμός της. Σκόραρε στους 8/9 φετινούς εκτός έδρας αγώνες της.

Το 1Χ σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ, το οποίο εμφανίστηκε στα 7/9 εκτός έδρας παιχνίδια της Ίπσουιτς δημιουργούν μία αξιόλογη απόδοση.

838. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΕΒΕΡΤΟΝ 1&G 4,25

843. ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - ΙΠΣΟΥΙΤΣ 1Χ&G 2,70