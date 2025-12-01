Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Οι ΠΑΕ που θα πουληθούν, αυτό ισχύει για Άρη! 01-12-2025 22:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τι θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στη Σούπερ Λίγκα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Διπλό χτύπημα: Πάει να τους πάρει πακέτο απ’ τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 dailymedia.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Οι ΠΑΕ που θα πουληθούν, αυτό ισχύει για Άρη! SHARE