Από διαδοχικές επιτυχίες Ανζέ και Λανς, γειτονική κόντρα για την Μπεσίκτας

Για τη 14η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η ερχόμενη από δύο νίκες και 11η στη βαθμολογία Ανζέ υποδέχεται την 3η Λανς των τριών σερί επιτυχιών. Στο γήπεδο της ουραγού Καραγκιουμρούκ, σε απόσταση 14ων χιλιομέτρων από την έδρα της, παίζει η Μπεσίκτας.

Πέντε συνεχόμενες νίκες για τη Λανς και πιο πριν δύο ισοπαλίες στις 7 τελευταίες μονομαχίες της με την Ανζέ.

Με γκολ στο 16’ η Ανζέ έφυγε νικήτρια από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη 10η Τουλούζ και την έφτασε στη βαθμολογία. Τα 11 τέρματα που έχει σημειώσει αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην επίθεση, της έχουν αποφέρει ωστόσο τέσσερις νίκες στη Ligue 1. Τα 15 γκολ που έχει δεχτεί άλλωστε την καθιστούν ως την 4η καλύτερη ομάδα αμυντικά. Στο 3-2-1 ο εντός έδρας απολογισμός της. Η Λανς επικράτησε 1-0 του Στρασβούργου με γκολ του 20χρονου συνήθως αναπληρωματικού αμυντικού Γκανιού. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο ενίοτε βασικός επιθετικός Γκιλαβογκί, ο οποίος είχε περάσει στον αγώνα στο 74’ (θα λείψει σήμερα). Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο πρώην φορ των Σέλτικ και Κρίσταλ Πάλας, 27χρονος Εντουάρντ, ο οποίος έχει σημειώσει 5 γκολ στις 7 τελευταίες συμμετοχές του με την καινούρια του ομάδα. Η Λανς σκόραρε στους 6/7 τελευταίους αγώνες της. Η καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο σύλλογοι καθιστούν πιθανό το χαμηλό σκορ στο ματς, με τη Λανς να είναι το φαβορί.

Πέντε νίκες και μία ισοπαλία για την Μπεσίκτας στα 6 τελευταία απέναντι στη συμπολίτισσα Φάτιχ Καραγκιουμρούκ. Τα 4/6 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους, φιλικα και επίσημα, είχαν γκολ/γκολ. Αν και στην τελευταία θέση, η Καραγκιουμρούκ είναι δύο αγωνιστικές αήττητη: νίκησε 2-0 τη 10η στην κατάταξη Κόνιασπορ και πήρε 1-1 από την Έγιουπσπορ, ισοφαρίζοντας στο 90’ το γκολ που είχε δεχτεί στο 66’. Έχασε στα 5/7 εντός έδρας παιχνίδια της. Επανήλθε φέτος στην κατηγορία έπειτα από ένα πέρασμα από τη Β’, στην οποία είχε βρεθεί έπειτα από μία τριετία στην Α’. Τιμωρημένος ο τερματοφύλακας Μπέκλεβιτς. Η Μπεσίκτας έρχεται από το εντός έδρας 1-1 με τη Σάμσουνσπορ. Προηγήθηκε με πέναλτι του διεθνούς μέσου Ουντέρ στο 57’, για να δεχτεί την ισοφάριση 9 λεπτά αργότερα. Στους 11 βαθμούς πλέον η διαφορά από την κορυφή και οι «αετοί» φαίνεται να μένουν για πέμπτη διαδοχική σεζόν μακριά από τον τίτλο. Η Μπεσίκτας είναι αήττητη στα 5 τελευταία εκτός έδρας. Βασικός στην κορυφή της επίθεσης είναι ο δανεικός από τη Ρόμα Άγγλος Έιμπραχαμ, ο οποίος έχει σημειώσει 10 γκολ φέτος ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Απών ο 32χρονος μέσος Ράφα Σίλβα.

Πιθανό να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και σε συνδυασμό με το διπλό της πιο παραγωγικής Μπεσίκτας, διαμορφώνεται μία αξιόλογη απόδοση.

516. ΑΝΖΕ - ΛΑΝΣ Χ2&U 2,5 2,37

528. ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2&G 3,05

