Από νίκες Μίλαν και Λάτσιο, το καλύτερο σερί τρέχει η Ατλέτικο Μαδρίτης στη La Liga

Μίλαν και Λάτσιο κοντράρονται για τη 13η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, με τη γηπεδούχο να βρίσκεται στη 2η θέση και τη φιλοξενούμενη στην 8η. Σταθερά 4η και μόλις 4 βαθμούς κάτω από την κορυφή η Ατλέτικο Μαδρίτης, υποδέχεται την ουραγό Οβιέδο.

Οι 9/13 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Μίλαν και τη Λάτσιο έγιναν Over. Πέρσι η Λάτσιο δεν έχασε στα 2 ματς μεταξύ τους με 2-2 στη Ρώμη και 1-2 στο Μιλάνο.

Με τέρμα του Αμερικανού επιθετικού Πούλισικ η Μίλαν νίκησε 1-0 την Ίντερ στην κοινή τους έδρα και συνέχισε το αήττητο σερί της που ξεκίνησε από τη δεύτερη αγωνιστική, μετά από εκείνη την ήττα-σοκ στην πρεμιέρα από την Κρεμονέζε. Με τη Λάτσιο θα παίξει και την Πέμπτη, στη Ρώμη σε νοκ άουτ αγώνα για τους «16» του Κυπέλλου. Εκτός τέθηκε ο Πούλισικ λόγω τραυματισμού. Απών ο αμυντικός Ατεκάμε. Με γκολ στο 29’ και το 95’ η Λάτσιο επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα με 2-0 της Λέτσε. Ήταν το έκτο διαδοχικό Under και No Goal, ενώ μόνο σε 1/12 παιχνίδια της σκόραραν και οι δύο αντίπαλοι. Λείπουν οι Γκιγκότ (αμυντικός), Ρόβελα (μέσος) και Κανσελιέρι (επιθετικός). Μετράει έξι νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στους 23 τελευταίους αγώνες της ως φιλοξενούμενη της Μίλαν. Έχει βρει ρυθμό η γηπεδούχος και μπορεί να πάρει ένα σημαντικό ματς που θα κριθεί στο ένα γκολ.

Τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες για την Ατλέτικο Μαδρίτης στα έξι τελευταία με την Οβιέδο. Με 5 σερί νίκες η Ατλέτικο στο πρωτάθλημα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στη La Liga. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος σε 24 μέρες συμπληρώνει 14 χρόνια ως προπονητής της Ατλέτικο, σημείωσε ενδιάμεσα και δύο νίκες για το Τσάμπιονς Λιγκ, με πιο πρόσφατη το 2-1 επί της Ίντερ, που σήμανε την πρώτη απώλεια για τους Ιταλούς στη League Phase. Βρήκε δίχτυα στα 18/19 φετινά παιχνίδια της. Λείπει ο κεντρικός αμυντικός Λε Νορμάν. Ακολουθεί την Τρίτη το εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα. Η Οβιέδο παραχώρησε 0-0 στη Βαγιαδολίδ, σε παιχνίδι όπου έπαιζε με δέκα παίκτες από το 53’ λόγω αποβολής του Μαροκινού μεσοεπιθετικού Σαΐρά. Επανήλθε στο αρχικό σχήμα έπειτα από ενάμιση μήνα λόγω τραυματισμού ο 40χρονος πρώην μέσος της Άρσεναλ, Σάντι Καθόρλα. Βασικός και ο 36χρονος φορ Ροντόν. Τραυματίες είναι οι Λέμος (αμυντικός) και Εγιάρια (μέσος), ενώ τη θέση του τιμωρημένου Σαϊρά πιθανότατα θα πάρει ο 18χρονος χαφ Αγκουντίν.

Η Οβιέδο σκόραρε στους μισούς από τους 10 τελευταίους αγώνες της με την Ατλέτικο και εκτός έδρας έχει πετύχει 5 γκολ σε 6 ματς. Μπορεί να βρει δίχτυα, αλλά, είναι πολύ δύσκολο να πάρει βαθμό από το παιχνίδι.

385. ΜΙΛΑΝ - ΛΑΤΣΙΟ 1&U 2,5 3,40

387. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΟΒΙΕΔΟ 1&G 3,05