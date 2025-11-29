Πρώτη επίσκεψη της Νιούκαστλ στο «Χιλ Ντίκινσον», σερί νίκες για τη Νυρεμβέργη

Η 11η Έβερτον υποδέχεται τη 13η Νιούκαστλ για τη 13η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, με τις ομάδες να χωρίζει μία νίκη. Στη Β’ Γερμανίας, η ερχόμενη από τρεις επιτυχίες και 9η στη βαθμολογία Νυρεμβέργη φιλοξενείται από το τελευταίο στην κατάταξη Μαγδεμβούργο.

Τα 6/9 πιο πρόσφατα παιχνίδια ανάμεσα στην Έβερτον και τη Νιούκαστλ έληξαν με No Goal, όπως και τα 9/14 φετινά της γηπεδούχου.

Από δύο νίκες έρχεται η Έβερτον, 2-0 τη Φούλαμ και 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έγινε η πρώτη ομάδα στην Πρέμιερ Λιγκ που νίκησε στο «Ολντ Τράφορντ» παίζοντας με 10 παίκτες, με τον 36χρονο μέσο Γκουεγιέ να αποβάλλεται στο 13’ επειδή χαστούκισε συμπαίκτη του. Ο διεθνής τερματοφύλακας Πίκφορντ έκανε σπουδαίες αποκρούσεις. Στο δεύτερο αυτό πέρασμά του από την Έβερτον -το πρώτο κράτησε 11 χρόνια- ο Ντέιβιντ Μόγιες φιλοδοξεί να οδηγήσει την ομάδα του στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Εκτός από τον Γκουεγιέ, θα απουσιάσει και ο αμυντικός και αρχηγός Κόλεμαν. Η Νιούκαστλ προηγήθηκε την Τρίτη της Μαρσέιγ στο α’ ημίχρονο, αλλά με δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο του β’ μέρους έχασε με 2-1 για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις. Στην πρώτη της αυτή παρουσία στο «Χιλ Ντίκινσον Στέντιουμ» πάει χωρίς τον αμυντικό Τρίπιερ και τους επιθετικούς Γουίσα και Οσούλα. Έχει ηττηθεί μόνο στις 2/7 τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις της με την Έβερτον. Φέτος όμως, ακόμα δεν έχει καταφέρει να νικήσει μακριά από την έδρα της στην Πρέμιερ Λιγκ (0-3-3 με τέρματα 3-8). Αρκετά πιθανή η ισοπαλία στο ματς.

Την τρίτη σερί ήττα του υπέστη την περασμένη εβδομάδα το Μαγδεμβούργο, με 2-1 από την παρόμοιας βαθμολογικής θέσης Φορτούνα Ντίσελντορφ, την οποία ισοφάρισε στο 88’ με αυτογκόλ, για να δεχτεί το καθοριστικό γκολ στο 95’. Ήταν η 10η ήττα σε 13 αγωνιστικές, οι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Τσβάιτε Λίγκα. Εντός έδρας έχασε στα 5/6 παιχνίδια. Η Νυρεμβέργη έρχεται από το 2-0 επί της Μπίλεφελντ, επιτυχία που ήταν η τρίτη διαδοχική της στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους έξι σερί αγώνες χωρίς ήττα. Είναι η 6η συνεχόμενη παρουσία της στην κατηγορία, έχοντας τερματίσει στο πρώτο μισό της κατάταξης μόνο στη μία από τις πέντε προηγούμενες. Τον δεύτερο χρόνο στον πάγκο της διανύει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε και το Μουντιάλ το 2014, Μίροσλαβ Κλόζε.

Η Νυρεμβέργη έφυγε νικήτρια στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στο Μαγδεμβούργο και βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση για να επιμηκύνει το σερί της.

361. ΕΒΕΡΤΟΝ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ Χ 3,25

382. ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2 3,05