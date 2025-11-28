Εδώ και 12 ματς σκοράρει η Λειψία, κοντά στην κατάταξη Χετάφε και Έλτσε

Για τη 12η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος η Γκλάντμπαχ που μετράει 3 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα υποδέχεται τη Λειψία. Στη La Liga, η 7η Χετάφε αντιμετωπίζει τη 10η Έλτσε, η οποία έχει τις περισσότερες ισοπαλίες μαζί με τη Θέλτα (από 7).

Στους 6 τελευταίους αγώνες ανάμεσα στην Γκλάντμπαχ και τη Λειψία σκόραρε μόνο η μια ομάδα και πλήρωσε το στοίχημα No Goal.

Η Γκλάντμπαχ ήταν χωρίς νίκη στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Στις τρεις τελευταίες όμως σημείωσε ισάριθμες επιτυχίες, επί των Σαν Πάουλι, Κολωνίας και επί της ουραγού Χάιντενχαϊμ. Πλέον βρίσκεται στη 12η θέση, με απολογισμό 3-3-5. Τραυματίες είναι ο τερματοφύλακας Όμλιν, ο αμυντικός Κιαρόντια, ο μέσος Ζάντερ και ο επιθετικός Νγκούμου. Η Λειψία βρίσκεται σταθερά στη 2η θέση πίσω από την Μπάγερν, μετρώντας 8-1-2. Την περασμένη εβδομάδα επικράτησε 2-0 της ομάδας από την οποία ήρθε το καλοκαίρι ο προπονητής Όλε Βέρνερ, τη Βέρντερ Βρέμης, με γκολ στο 63’ και το 80’. Βασικός αγωνίζεται ο μέσος Μπάκου, δίδυμος αδερφός του συνεπώνυμού του που παίζει στον Ατρόμητο. Η Λειψία σκόραρε στους 12 τελευταίους αγώνες της, από την πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα που έχασε με 6-0 από την Μπάγερν. Απουσιάζουν οι αμυντικοί Μπιτσιαμπού, Χένριχς, οι μέσοι Γκέμπελ, Ουεντραόγκο και ο επιθετικός Ρόμουλο. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Λειψίας σε συνδυασμό με το Under 3,5 που συνόδεψε τις 6 τελευταίες μονομαχίες της με την Γκλάντμπαχ καλύπτει αρκετά πιθανά σκορ στον αγώνα.

Οι 4/5 τελευταίες επίσημες μονομαχίες της Χετάφε με την Έλτσε εμφάνισαν Under. Συναντήθηκαν και τον Ιούλιο σε φιλικό και η νυν φιλοξενούμενη επικράτησε με 2-1. Με αυτογκόλ στο 82’ η Χετάφε έχασε 0-1 από τη συμπολίτισσα Ατλέτικο Μαδρίτης και απομακρύνθηκε τέσσερις βαθμούς από την πρώτη εξάδα. Στο 5-2-6 ο απολογισμός της έως τώρα, μετρώντας από δύο νίκες, ισοπαλίες και ήττες εντός έδρας στο τρέχον πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική της αποτυχία, καθώς είχε προηγηθεί το 1-0 από τη 16η Μαγιόρκα. Οι 6/9 τελευταίοι αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under, έχοντας ωστόσο να επιδείξει και ένα εκτός έδρας 11-0 για το Κύπελλο επί της Ίντερ ντε Βαλντεμόρο. Τιμωρημένοι είναι ο αμυντικός Αμπκάρ και ο μέσος Μάρτιν (3 γκολ). Σε ισοπαλία 2-2 υποχρέωσε την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης η Έλτσε, η οποία προηγήθηκε στο 53’ και στο 84’, για να δεχθεί την τελική ισοφάριση στο 87’. Απέχει από τις νίκες εδώ και 6 αγωνιστικές. Αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις και θα απουσιάσει ο αμυντικούς Χουστ.

Με τις δύο ομάδες να απέχουν έναν βαθμό μεταξύ τους, το «Χ» φαντάζει ως μία αρκετά πιθανή εκδοχή.

157. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΛΕΙΨΙΑ X2&U 3,5 2,50

167. ΧΕΤΑΦΕ - ΕΛΤΣΕ Χ 2,90

