Πάλι με Ολλανδούς η Στουτγκάρδη, στη Σερβία ως γηπεδούχος η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, η 21η στην κατάταξη Γκόου Αχέντ Ιγκλς φιλοξενεί την ισόβαθμή της Στουτγάρδη. Για την ίδια διοργάνωση, η 34η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει ως γηπεδούχος στη Σερβία την 7η Λυών.

Η Στουτγάρδη βρήκε δίχτυα στους 31/36 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της.

Την ήττα με 4-2 γνώρισε το Σάββατο η Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην έδρα της Χεράκλες. Βρέθηκε να χάνει στο 10’, το γύρισε μέχρι το ημίχρονο, για να δεχτεί δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο του β’ μέρους και ένα ακόμη στο 93’. Στη League Phase έχασε από Στεάουα, Σάλτσμπουργκ και νίκησε Παναθηναϊκό, Άστον Βίλα. Απών ο επιθετικός Μάργκαρετ. Η Στουτγάρδη έχανε 2-0 στο πρώτο 45λεπτο από τη γηπεδούχο Ντόρτμουντ, αλλά στο 71’ είχε ισοφαρίσει. Στο 89’ δέχτηκε το 3-2, στο 91’ διαμόρφωσε το 3-3. Νίκησε Θέλτα, Φέγενορντ και έχασε από Βασιλεία, Φενέρμπαχτσε στο Γιουρόπα Λιγκ. Σκόραρε στους 16/18 φετινούς αγώνες της. Το «Χ» απουσιάζει από τα 10 πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά παιχνίδια της (5 νίκες). Έχοντας επικρατήσει προσφάτως της επίσης ολλανδικής Φέγενορντ (2-0), η Στουτγάρδη δίνεται δικαίως φαβορί για τη νίκη στο σημερινό ματς. Πιθανόν να τα καταφέρει, έστω κι αν δυσκολευτεί από την μαχητική Γκοου Αχέντ Ίγκλς που παίζει με περισσότερη προσοχή στην άμυνα στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια (2-0-2 και 4-5 τέρματα).

Ένα γκολ σε 4 παιχνίδια στον όμιλο έχει σημειώσει η Μάκάμπι Τελ Αβίβ. Η Λυών μετράει 3 νίκες και 1 ισοπαλία σε 4 ματς με ομάδες από το Ισραήλ. Την πρώτη αγωνιστική της League Phase η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε 0-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι και ο μοναδικός της βαθμός μετά από 4 αγωνιστικές, καθώς ηττήθηκε στα ματς με Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Μίντιλαντ και Άστον Βίλα. Στο πρωτάθλημα Ισραήλ έρχεται από την πρώτη της ήττα, με 2-6 από την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ, αν και προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο. Απουσιάζει ο κεντρικός αμυντικός από τη Γουινέα, Καμαρά. Η Λυών έφυγε με το 0-0 από την έδρα της Οσέρ και υποχώρησε στην 7η θέση της Ligue 1, στο τέταρτο διαδοχικό της παιχνίδι στο πρωτάθλημα χωρίς τρίποντο. Στο Γιουρόπα Λιγκ νίκησε Ουτρέχτη, Σάλτσμπουργκ και Βασιλεία, ενώ ηττήθηκε από την Μπέτις. Θα λείψει ο Αγκολέζος δεξιός μπακ Μάτα. Διαθέσιμος ξανά ο Αργεντινός μπακ Ταλιαφίκο.

Η Λυών είναι το φαβορί στην αναμέτρηση και μπορεί να πάρει ακόμα μια νίκη που θα την φέρει πολύ κοντά στην πρόκριση στα νοκ άουτ. Πιθανό το περιορισμένο σκορ, κόντρα σε μια αντίπαλο που έχει σημειώσει μόλις ένα γκολ.

915. ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΧΗ/2Τ 4,50

917. ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΛΥΩΝ 2&U 3,5 2,40