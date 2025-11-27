Χωρίς νίκη η Βικτόρια Πλζεν απέναντι σε Γερμανούς, συνεπής στο σκοράρισμα η Νις

Στην 8η θέση της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ βρίσκεται η Βικτόρια Πλζεν, μετρώντας 2 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Για την 5η αγωνιστική υποδέχεται την επίσης αήττητη Φράιμπουργκ (3 νίκες). Στο «Ντραγκάο», η 14η Πόρτο φιλοξενεί την 35η Νις.

Το ακριβές σκορ 3-2 ή 2-3 απουσιάζει από τους 80 τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες της Βικτόρια Πλζεν.

Με 2-0 στο 10’ προηγήθηκε η έξι φορές πρωταθλήτρια Τσεχίας Βικτόρια Πλζεν στο κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς, η οποία μέχρι το 23’ είχε απαντήσει. Στο 60’ η αντίπαλος σημείωσε και τρίτο γκολ, για να διαμορφωθεί το τελικό 3-3 στο 62’. Στον αμέσως προηγούμενο αγώνα της, εντός με τη Σλάβια Πράγας, η Βικτόρια Πλζεν είχε ηττηθεί 3-5 (1-3 ημίχρονο). Κατέχει την 6η θέση στο τσεχικό πρωτάθλημα μετά από 16 αγωνιστικές, με απολογισμό 7-5-4 και 3-3-2 εντός έδρας. Η Φράιμπουργκ προηγήθηκε 2-0 στο εικοσάλεπτο εκτός έδρας της Μπάγερν, όμως η πρωταθλήτρια μέχρι το ημίχρονο είχε ισοφαρίσει και πήρε τελικά την επιβλητική νίκη με 6-2. Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ, η οποία αγωνίζεται παραδοσιακά με πολλούς Γερμανούς στην ενδεκάδα της -οκτώ είχε το Σάββατο- βρίσκεται στην 11η θέση της Μπουντεσλίγκα με απολογισμό 3-4-4. Η Βικτόρια Πλζεν δεν έχει νικήσει ποτέ γερμανική ομάδα (0-3-6), ενώ η Φράιμπουργκ μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία απέναντι σε Τσέχους. Η νίκη των Γερμανών στο σημερινό ματς προσφέρεται σε ενδιαφέρουσα απόδοση, η οποία γίνεται υψηλή αν συνδυαστεί με το γκολ/γκολ.

Η Πόρτο δέχτηκε γκολ στα 4/6 τελευταία παιχνίδια της. Η Νις βρήκε δίχτυα στους 9/12 πιο πρόσφατους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Με 7 αλλαγές σε σχέση με το εκτός έδρας 1-0 στο πρωτάθλημα με τη Φαμαλικάο παρατάχθηκε η Πόρτο στην εντός έδρας μονομαχία με τη Σιντρένσε για το Κύπελλο και πρόσθεσε μία ακόμη επιτυχία στο ενεργητικό της, με 3-0. Προκρίθηκε έτσι στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει στο Πόρτο και πάλι τη Φαμαλικάο. Στη League Phase ξεκίνησε με νίκες επί των Σάλτσμπουργκ (1-0) και Ερυθρού Αστέρα (2-1), για να συνεχίσει με ήττα από τη Νότιγχαμ (2-0) και ισοπαλία με την Ουτρέχτη (1-1). Απών ο Αργεντινός μέσος Πέρες. Η Νις δεν έχει ακόμη βαθμό στον όμιλο, καθώς έχασε από Ρόμα (1-2), Φενέρμπαχτσε (2-1), Θέλτα (2-1) και Φράιμπουργκ (1-3). Στο πρωτάθλημα είναι 9η, μετρώντας τρεις σερί ήττες, σκόραρε όμως στους 15/16 πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις. Εξέτισε ο δεξιός μπακ Κλος.

Η Νις θα παλέψει για τον πρώτο της βαθμό στην Πορτογαλία και μπορεί να τα καταφέρει.

895. ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2&G 4,35

899. ΠΟΡΤΟ - ΝΙΣ Χ 5,00

