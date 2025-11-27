Ο λόγος ήταν ιερός: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ούτε σιώπησε, ούτε κρύφτηκε

Το τέλος της σχέσης του με την Παρτίζαν ξεπερνάει κατά πολύ το αθλητικό πλαίσιο…

Η πρώτη αυθόρμητη σκέψη μαθαίνοντας για την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν είναι ότι κατά κάποιο τρόπο «προστάτεψε τις αντοχές του». Είναι όμως δίκαιο να αναρωτηθεί κανείς αν ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές όλων των εποχών εξακολουθεί να έχει θέση σε ένα μπάσκετ που πλέον έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, αφήνοντας λιγότερο χώρο για τους «αρχιτέκτονες» ομάδων, όπως ανέκαθεν ήταν ο ίδιος.

Παρόλα αυτά, η λήξη της συνεργασίας του Σέρβου προπονητή με την ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αγωνιστικούς λόγους.

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