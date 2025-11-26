Ξανά αντιμέτωποι Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, χωρίς Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ

Η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την αήττητη έως τώρα Τότεναμ (2-2-0) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Για την ίδια διοργάνωση, η 14η Σπόρτινγκ αντιμετωπίζει την Κλαμπ Μπριζ που βρίσκεται εκτός 24άδας.

Στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ τον Αύγουστο η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε στα πέναλτι της Τότεναμ και ενώ το ματς είχε λήξει 2-2. Το 2017 οι Άγγλοι νίκησαν 4-2 σε φιλικό.

Από τη νίκη με 3-0 επί της Χάβρης έρχεται η Παρί Σεν Ζερμέν, επιτυχία που τη διατήρησε στην κορυφή του πρωταθλήματος, με απολογισμό 9-3-1. Δυσκολεύτηκε αρκετά από την αντίπαλό της, παρά την έκταση του σκορ. Στη League Phase ξεκίνησε με 3 νίκες (Αταλάντα, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν), για να ηττηθεί την περασμένη αγωνιστική με 1-2 από την Μπάγερν. Απουσιάζουν λόγω τραυματισμού οι Χακίμι (αμυντικός) και Ντουέ (επιθετικός). Η Τότεναμ ηττήθηκε με 4-1 στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου από την Άρσεναλ (2-0 ημίχρονο). Υποχώρησε στην 9η θέση της Πρέμιερ Λιγκ, με την απόσταση από τη 2η θέση, ωστόσο, να είναι στους 5 βαθμούς. Στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι 12η, μόλις έναν βαθμό πίσω από την 7η Παρί. Τιμωρημένος ο Ουαλός επιθετικός Τζόνσον. Τραυματίες οι μέσοι Μάντισον, Μπισουμά και οι επιθετικοί Κουλουσέφσκι, Σολάνκε. Οι 12/15 τελευταίοι εκτός έδρας ευρωπαϊκοί αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under 3,5. Η Παρί Σεν Ζερμέν μετράει 6-1-1 στα εντός έδρας φέτος και ξεπέρασε το όριο των 3,5 τερμάτων μόνο στο 4-0 επί της Αταλάντα. Πιθανή η νίκη της με περιορισμένο σκορ.

Η Σπόρτινγκ νίκησε στα 2/10 τελευταία παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ (5 ήττες). Η Κλαμπ Μπριζ σκόραρε στους 22/25 φετινούς αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις. Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο του τέως μέσου της Μπαρτσελόνα, Τρινκάο, η Σπόρτινγκ επικράτησε με 3-0 εντός έδρας της Μαρινιένσε για το Κύπελλο Πορτογαλίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το τρίτο γκολ σημείωσε στο 81’ ο Κολομβιανός Σουάρες. Στη League Phase νίκησε τις Καϊράτ (4-1) και Μαρσέιγ (2-1), έχασε από τη Νάπολι (2-1) και ήρθε 1-1 με τη Γιουβέντους. Λείπουν οι Ντεμπάστ (αμυντικός), Γκονσάλβες (μέσος) και Ιωαννίδης (επιθετικός). Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 1-0 της Σαρλερουά με γκολ στο 59’ και παρέμεινε στη 2η θέση του βελγικού πρωταθλήματος, σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Στο Τσάμπιονς Λιγκ νίκησε τη Μονακό (4-1), έχασε από τις Αταλάντα (2-1) και Μπάγερν (4-0) και ήρθε ισόπαλη με την Μπαρτσελόνα (3-3). Επιστρέφει ο διεθνής Έλληνας επιθετικός Τζόλης.

Ομάδες που αμφότερες σκοράρουν με άνεση. Σε σχετικά υψηλή απόδοση η διπλή ευκαιρία υπέρ των Βέλγων συνδυασμένη με το γκολ/γκολ.

887. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ 1&U 3,5 2,22

888. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Χ2&G 3,25

