Δυσκολεύεται με Ιταλούς η Άιντραχτ, οκτώ σερί εντός έδρας νίκες η Ατλέτικο

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ συνεχίζεται σήμερα με 9 παιχνίδια. Σε δύο από αυτά, η 27η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έρχεται από 2 νίκες και φιλοξενεί τη 17η Αταλάντα των 2 ηττών και η 20ή Ατλέτικο Μαδρίτης την 3η Ίντερ που έχασε στο ντέρμπι από τη Μίλαν.

Άιντραχτ και Αταλάντα ήρθαν ισόπαλες 2-2 στα δύο φιλικά που έδωσαν το 2016 και το 2022.

Από δύο νίκες στην Μπουντεσλίγκα έρχεται η Άιντραχτ: 1-0 τη γειτόνισσα Μάιντς με γκολ στο 81’, 4-3 εκτός έδρας την Κολωνία, σε ματς όπου βρέθηκε να χάνει 1-0 στο 4’ και το γύρισε σε 1-4 στο 63’. Στο Τσάμπιονς Λιγκ ξεκίνησε με τρία 5-1, ένα υπέρ της και δύο εναντίον της, και συνέχισε με το 0-0 στην έδρα της Νάπολι. Απουσιάζουν οι μέσοι Λάρσον, Ουζούν και Χόιλουντ. Η Αταλάντα νίκησε 1-0 τη Μαρσέιγ στη Γαλλία την προηγούμενη αγωνιστική της League Phase, όμως στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ήττες στη Serie A, από Σασουόλο (0-3) και Νάπολι (3-1). Στο ματς απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο ο 41χρονος Ραφαέλε Παλαντίνο, πρώην προπονητής της Μόντσα και της Φιορεντίνα, με την οποία έφτασε στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ πέρσι. Απόντες οι αμυντικοί Μπάκερ και Σκαλβίνι. Με την Άιντραχτ να μην έχει σκοράρει στους 4 τελευταίους αγώνες της με αντίπαλο ιταλική ομάδα (3 ήττες), η Αταλάντα του 6-4-2 στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης έχει τύχη στο αποψινό παιχνίδι.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε στους 11/12 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ επικράτησε και στα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια στο «Μετροπολιτάνο» για όλες τις διοργανώσεις. Με αυτογκόλ στο 82’ η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από τη γειτονική έδρα της συμπολίτισσας Χετάφε και διατηρήθηκε στην 4η θέση της La Liga, έχοντας μόνο μία ήττα σε 13 αγωνιστικές, όσες και η πρωτοπόρος Ρεάλ, από την οποία απέχει τέσσερις βαθμούς. Ήταν η 5η διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν θα αγωνιστούν απόψε οι Όμπλακ (τερματοφύλακας), Λε Νορμάν (αμυντικός) και Γιορέντε (μέσος). Στο 54’ δέχτηκε το μοναδικό γκολ του ντέρμπι με τη Μίλαν η Ίντερ και έφυγε χωρίς βαθμούς από το ματς. Έπεσε έτσι στην 4η θέση, καθώς την προσπέρασαν Ρόμα, Μίλαν και Νάπολι. Στη League Phase έχει το απόλυτο, με νίκες επί των Άγιαξ, Σλάβια Πράγας, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ και Καϊράτ. Απών ο δεξιός μπακ-χαφ Ντάμφρις.

Χωρίς νίκη η Ίντερ στις 12 τελευταίες παρουσίες της στην Ισπανία στη συγκεκριμένη διοργάνωση (8 ήττες). Προβάδισμα στη φορμαρισμένη Ατλέτικο.

882. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2 2,57

885. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. - ΙΝΤΕΡ 1 2,35