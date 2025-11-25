Από γεμάτες νίκες έρχεται η Λεβερκούζεν, σε καλή κατάσταση Τσέλσι και Μπαρτσελόνα

Οι 4 πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ ολοκληρώθηκαν και απομένουν άλλες τόσες. Στο «Ιτιχάντ» η 4η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την 21η Λεβερκούζεν, ενώ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα.

Το ακριβές σκορ 1-0 απουσιάζει εδώ και 9 εντός έδρας παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι. Κόντρα σε γερμανικές ομάδες έχει μόλις μια ήττα σε 24 αγώνες (19-4-1).

Επτά βαθμούς απομακρύνθηκε από την κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ η Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από την ήττα της με 2-1 στο Νιούκαστλ. Ήταν η 4η αποτυχία της σε 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ο αποψινός είναι ο δεύτερος διαδοχικός εντός έδρας ευρωπαϊκός αγώνας της, καθώς την περασμένη αγωνιστική είχε υποδεχτεί την Ντόρτμουντ (4-1). Λείπουν οι μέσοι Κόβατσιτς και Ρόντρι. Η Λεβερκούζεν έρχεται από την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη, 1-0 επί της Μπενφίκα στη Λισσαβώνα. Στην Μπουντεσλίγκα ανέβηκε στην 3η θέση έπειτα από τις δύο επιβλητικές της επιτυχίες επί των Χόφενχαϊμ (6-0) και Βόλφσμπουργκ (3-1). Μακριά από το σπίτι της μετράει 3 νίκες σε 5 ματς πρωταθλήματος. Τιμωρημένοι είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός Ταπσόμπα και ο 31χρονος αμυντικός μέσος Άντριχ. Η επιθετική ευχέρεια της Λεβερκούζεν και τα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα τής δίνουν πιθανότητες για κάτι καλό στο Μάντσεστερ. Το ασιάτικο +1 δίνει επιστροφή πονταρίσματος σε περίπτωση που χάσει με 1 γκολ διαφορά.

Τα 5 από τα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα στο Τσάμπιονς Λιγκ έληξαν ισόπαλα. Στη 2η θέση της Πρέμιερ Λιγκ σκαρφάλωσε η Τσέλσι έπειτα από το εκτός έδρας 2-0 επί της Μπέρνλι, επιτυχία που ήταν η τρίτη διαδοχική της στο πρωτάθλημα. Οι αγγλικές ομάδες τα πάνε καλά μέχρι στιγμής στη League Phase, καθώς και οι 6 βρίσκονται εναλλάξ από τη 2η έως τη 12η θέση. Δωδέκατη είναι η Τσέλσι, με απολογισμό 2-1-1. Απόντες είναι οι μέσοι Εσούγκο, Λάβια και Πάλμερ. Τους ίδιους βαθμούς με τους «μπλε» (7) έχει και η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνζι Φλικ έρχεται επίσης από τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημά της, με πιο πρόσφατη το 4-0 επί της Μπιλμπάο το περασμένο Σάββατο, στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου». Ο 37χρονος Λεβαντόφσκι σκόραρε για 5η φορά στους 4 τελευταίους αγώνες του με εθνική και Μπαρτσελόνα. Η ήττα από τη Ρεάλ πριν από έναν μήνα είναι η μοναδική της «Μπάρσα» στη La Liga, εκεί όπου έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ, 36 σε 13 ματς. Ο επιθετικός Ράσφορντ ανάρρωσε και επιστρέφει.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και η μη ανάδειξη νικητή συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

854. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2 (+1) 3,35

860. ΤΣΕΛΣΙ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Χ 3,90