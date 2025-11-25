Από θετικά αποτελέσματα «Γουέλ» και «Χιμπς», δυνατή εντός έδρας η Νάπολι

Για την 11η αγωνιστική της Πρέμιερ Σκωτίας η 6η Μάδεργουελ υποδέχεται την 3η Χιμπέρνιαν. Οι δύο ομάδες έχουν από 6 ισοπαλίες και 2 ήττες, ενώ οι «Χιμπς» μετρούν μία νίκη παραπάνω, 5 έναντι 4. Στην Ιταλία για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η Νάπολι φιλοξενεί την Κάραμπακ.

Οι 11/15 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Μάδεργουελ και τη Χιμπέρνιαν είχαν γκολ/γκολ. Πέρσι η Χιμπέρνιαν επικράτησε στα 2 τελευταία μεταξύ τους (0-3 και 3-1), ενώ είχε χάσει εντός έδρας (1-2) στο ματς του Οκτωβρίου.

Αήττητη για 4η σερί αγωνιστική παρέμεινε το Σάββατο η Μάδεργουελ, φεύγοντας με το υπέρ της 3-1 από το Κιλμάρνοκ. Στο 26’ προηγούταν ήδη 2-0. Ήταν η 3η νίκη της στην τελευταία τετράδα αγώνων στην Πρέμιερ. Ενδιάμεσα είχε ηττηθεί 4-1 από τη Σεντ Μίρεν στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ. Δεν έχει σκοράρει μόνο απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα φέτος, στο 0-0 στις 9 Αυγούστου για το πρωτάθλημα, στα 19 συνολικά παιχνίδια που έχει δώσει. Η Χιμπέρνιαν έρχεται και αυτή από τρίποντο, το 2-0 επί της Νταντί, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Είχε προηγηθεί το εκτός έδρας 3-0 επί της Σεντ Μίρεν. Στην επόμενη τριάδα αγώνων θα αντιμετωπίσει Σέλτικ και Ρέιντζερς. Ηττήθηκε μόνο στα 2/12 εκτός έδρας ματς την τρέχουσα σεζόν (5 νίκες, 5 ισοπαλίες). Η καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αποψινοί αντίπαλοι κάνει πιθανή την ισοπαλία.

Τρία γκολ στο α’ ημίχρονο σημείωσε η Νάπολι απέναντι στην Αταλάντα και επικράτησε τελικά με 3-1. Βρίσκεται στην 3η θέση της Serie A με απολογισμό 8-1-3, έχοντας την καλύτερη εντός έδρας συγκομιδή, 5-1-0. Στη League Phase κατέχει την 24η θέση, όσες είναι και οι ομάδες που θα συνεχίσουν από αυτήν τη φάση – οι υπόλοιπες 12 θα αποκλειστούν. Στο 1-1-2 η συγκομιδή της, με μοναδική επιτυχία το 2-1 επί της Σπόρτινγκ. Λείπουν ο αμυντικός Σπινατσόλα, οι μέσοι Ντε Μπρόινε, Γκίλμουρ, Ανγκουισά και ο επιθετικός Λουκάκου. Η Κάραμπακ βρίσκεται 9 θέσεις πιο πάνω, στη 15η, με μία νίκη περισσότερο και μία ήττα λιγότερο. Οι επιτυχίες της ήταν επί των Μπενφίκα (3-2 με ανατροπή) και Κοπεγχάγης (2-0). Στο πρωτάθλημα Αζερμπαϊτζάν έρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 4-2 επί της Σούμκαγιτ, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στην κορυφή της κατάταξης. Μετράει 8-2-1 σε 11 ματς και επιδεικνύει την καλύτερη επίθεση (21 γκολ) και την αντίστοιχη άμυνα (5 τέρματα) στη λίγκα.

Η Νάπολι εμφανίζεται δυνατή εντός έδρας και έχει τα φόντα να φτάσει στη 2η νίκη της στον όμιλο. Η Κάραμπακ βρήκε δίχτυα στους 14/15 τελευταίους αγώνες της ανεξαρτήτως διοργάνωσης και μπορεί να συμβάλει στο σκορ.

850. ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ Χ 3,45

857. ΝΑΠΟΛΙ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ 1&G 2,67

