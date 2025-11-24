Από εντυπωσιακή νίκη η Σασουόλο, αήττητη σε 12 εντός με την Έβερτον η Γιουνάιτεντ

Για τη 12η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η 9η Σασουόλο φιλοξενεί τη 17η Πίζα. Οι δύο ομάδες προβιβάστηκαν μαζί τον Μάιο από τη Serie B. Με τον αγώνα της 10ης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη 13η Έβερτον ολοκληρώνεται η 12η ημέρα της Πρέμιερ Λιγκ.

Τα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της Πίζα στο πρωτάθλημα εμφάνισαν Over 3,5. Πέρσι στην μικρότερη κατηγορία η κάθε ομάδα νίκησε στο εντός έδρας παιχνίδι της.

Από την εντυπωσιακή νίκη με 3-0 στο Μπέργκαμο επί της Αταλάντα έρχεται η Σασουόλο, με τον 31χρονο Μπεράρντι να σημειώνει δύο γκολ και να δίνει την ασίστ στο δεύτερο τέρμα. Ήταν η πέμπτη νίκη της στο πρωτάθλημα και η τρίτη εκτός έδρας. Λείπουν ο τερματοφύλακας Τουράτι και ο μέσος Μπολόκα. Η Πίζα διατήρησε για πέμπτη σερί αγωνιστική το αήττητο, επικρατώντας 1-0 της Κρεμονέζε με γκολ στο 75’. Είχαν προηγηθεί τέσσερις ισοπαλίες, με Βερόνα, Μίλαν, Λάτσιο και Τορίνο. Ήταν η πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ έχει μόλις 4 ήττες, όσες και η 4η Ίντερ. Τα 12 γκολ που έχει δεχτεί εκτός έδρας αποτελούν πάντως τη χειρότερη επίδοση στην άμυνα στο τρέχον πρωτάθλημα. Απουσιάζει ο Ρουμάνος μέσος Μάριν και ο Νιγηριανός χαφ Ακινσανμίρο. Η Σασουόλο φτάνει πιο εύκολα στο γκολ και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για το θετικό αποτέλεσμα, με την Πίζα όμως να είναι… ειδική στις ισοπαλίες. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της γηπεδούχου σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ δημιουργούν αξιόλογη απόδοση για παιχνίδι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει αήττητη από την Έβερτον στις 12 τελευταίες φορές που τη φιλοξένησε (8 νίκες). Οι 8/9 πιο πρόσφατοι αγώνες της εμφάνισαν Over, σημείο που συνόδεψε και τις 5/7 τελευταίες μονομαχίες της με την αποψινή της αντίπαλο. Πέντε σερί ματς χωρίς ήττα συμπλήρωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από το 2-2 με την Τότεναμ στο Λονδίνο. Προηγήθηκε στο 32’ και ισοφάρισε στο 96’, ενώ είχε δεχτεί το 2-1 στο 91’. Ο Μπομό που ήρθε φέτος στον σύλλογο ήταν στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας πίσω του τον ερχόμενο από τη Γουλβς, Κούνια και τον «παλιό» Ντιαλό. Θα λείψει ξανά ο Αργεντινός αμυντικός Μαρτίνες, αλλά επανήλθε τουλάχιστον στις προπονήσεις. Η Έβερτον προέρχεται από το 2-0 επί της Φούλαμ, σκοράροντας στο τέλος κάθε ημιχρόνου. Τα 12 τέρματα που έχει σημειώσει αποτελούν την τρίτη χειρότερη επίδοση επιθετικά. Νίκησε μόνο στο 1 από τα 5 εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (3 ήττες). Τραυματίας ο Γερμανός μέσος Ρελ.

Προσπαθεί να βρει σταθερότητα στην απόδοσή της η Γιουνάιτεντ και κόντρα στην Έβερτον είναι το φαβορί. Όμως, μόνο σε 1/12 φετινά επίσημα παιχνίδια της κράτησε το μηδέν στην άμυνα.

637. ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΠΙΖΑ 1Χ&G 2,30

638. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΕΒΕΡΤΟΝ 1&G 3,50