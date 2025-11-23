Κοντά στη βαθμολογία Τουλούζ και Ανζέ, πιο δημιουργική η Λάτσιο

Η 10η Τουλούζ έρχεται από 3 σερί ισοπαλίες και υποδέχεται τη 13η Ανζέ για τη 13η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Στη Serie A, η 9η Λάτσιο έχασε μετά από 6 ματς από την ανώτερη Ίντερ και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες κόντρα στη 15η Λέτσε.

Μια ήττα έχει η Τουλούζ σε 12 ματς κόντρα στην Ανζέ (7-4-1), αλλά, αυτή ήρθε σε εντός έδρας παιχνίδι.

Τρίτο διαδοχικό «Χ» για την Τουλούζ την περασμένη αγωνιστική. Το εκτός έδρας 1-1 με τη Λοριάν σχηματίστηκε με δύο πέναλτι, με την Τουλούζ να ισοφαρίζει στο 65’. Στο 4-4-4 η έως τώρα συγκομιδή της, βρίσκεται στη 10η θέση, εκεί όπου τερμάτισε και στο περσινό πρωτάθλημα. Εντός έδρας μετράει 2-3-1. Απών ο Γερμανός μέσος Σμιντ. Με γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Ανζέ επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Οσέρ και ανέβηκε μία θέση στην κατάταξη, έχοντας να επιδείξει αξιόλογο απολογισμό 3-4-5. Μακριά από την πόλη της δεν έχει νικήσει ακόμη, με δύο ισοπαλίες και 4 ήττες σε 6 ματς. Στην επαναφορά της πέρσι στην κατηγορία τερμάτισε στη 14η θέση, τρεις βαθμούς πάνω από τα πλέι άουτ, σημειώνοντας 5 νίκες εκτός έδρας, όσες και εντός. Πρώτος στόχος της είναι η αποφυγή της ήττας και το σερί ισοπαλιών της Τουλούζ μπορεί να συνεχιστεί.

Την ήττα με 2-0 από την Ίντερ γνώρισε την περασμένη αγωνιστική η Λάτσιο και απομακρύνθηκε 9 βαθμούς από την κορυφή, αριθμός μη απαγορευτικός ωστόσο για κάτι καλύτερο την τρέχουσα σεζόν. Εντός έδρας μετράει 3-1-1, με την ήττα να είναι από τη συγκάτοικο Ρόμα. Τα 10/11 φετινά παιχνίδια της έληξαν με No Goal. Δεν έχει πάρει ακόμη θέση βασικού ο αναπληρωματικός και στην Εθνική τερματοφύλακας, Χρήστος Μαντάς. Ο Μαουρίτσιο Σάρι παραδέχτηκε την αβεβαιότητά του για την προσθήκη παικτών στην ομάδα του τον Ιανουάριο, μετά το εμπάργκο μεταγραφών που χάλασε και τα καλοκαιρινά σχέδια – παραμένει ασαφές αν τα προβλήματα του συλλόγου με το οικονομικό fair play έχουν επιλυθεί. Εκτός ο μέσος Ροβέλα. Η Λέτσε έσωσε πέρσι τη σεζόν νικώντας στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και φέτος κινείται στα ίδια χαμηλά βαθμολογικά επίπεδα. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της παραχώρησε 0-0 στην προτελευταία Βερόνα. Και οι δύο νίκες της στο πρωτάθλημα έγιναν μακριά από την πόλη της, με τα 1-0 επί των Πάρμα και Φιορεντίνα. Μία από τις 4 εκτός έδρας νίκες της πέρσι ήταν επί της Λάτσιο με το ίδιο σκορ. Λείπουν ο Γάλλος αμυντικός Ζαν και ο Πολωνός μέσος Μαρτσβίνσκι.

Η Λάτσιο μπορεί να μην πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής, είναι ωστόσο δεδομένα πιο δημιουργική στο γήπεδο από ό,τι η Λέτσε. Πιθανή η επικράτηση του φαβορί με περιορισμένο σκορ.

564. ΤΟΥΛΟΥΖ - ΑΝΖΕ Χ 3,80

573. ΛΑΤΣΙΟ - ΛΕΤΣΕ 1&U 2,5 3,15

