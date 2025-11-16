Στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Γαλλία, προβληματική επιθετικά η Λετονία

Για την τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Αζερμπαϊτζάν υποδέχεται τη Γαλλία. Σερβία και Λετονία συναντιούνται για το 11ο γκρουπ, στο οποίο η Αγγλία τερματίζει σίγουρα πρώτη και η Αλβανία δεύτερη.

Η Γαλλία νίκησε 2-0 και 10-0 το Αζερμπαϊτζάν στα προκριματικά του Euro 1996, ενώ στον α’ γύρο της παρούσας διοργάνωσης επιβλήθηκε με 3-0.

Το 1-1 που πήρε τον Σεπτέμβριο από την Ουκρανία στο Μπακού αποτελεί τον μοναδικό βαθμό του Αζερμπαϊτζάν στον όμιλο. Από τους Ουκρανούς έχασε 2-1 στην Κρακοβία, ενώ υπέστη και δύο ήττες από την Ισλανδία (5-0, 2-0). Μόλις τρεις παίκτες της αποστολής παίζουν εκτός Αζερμπαϊτζάν (σε Νότια Κορέα, Πολωνία και Κροατία). Ο Μαχμούντοφ της Νέφτσι Μπακού είναι ο πρώτος της σκόρερ όλων των εποχών (15 γκολ) και βρίσκεται σήμερα στη διάθεση του Αϊκάν Αμπάσοφ, ο οποίος ανέλαβε ως υπηρεσιακός την ομάδα τον περασμένο μήνα. Τιμωρημένος ο επιθετικός Ακουντζάντε. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο συμπαίκτης του στην Κάραμπακ, Μπαϊράμοφ. Την Πέμπτη η Γαλλία νίκησε 4-0 την Ουκρανία στο Παρίσι και προκρίθηκε στα τελικά του Μουντιάλ. Το σκορ άνοιξε στο 55’ ο Εμπαπέ με πέναλτι. Τα υπόλοιπα γκολ σημειώθηκαν στο 76’, το 83’ και το 88’. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποκόμισε έναν τραυματισμό και επέστρεψε στην Ισπανία. Βασικός αγωνίστηκε ο 34χρονος μέσος της Αλ Ιτιχάντ, Καντέ, ο οποίος επανήλθε στην αποστολή για αυτήν τη δυάδα των αγώνων και αποτελεί τον μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη της. Πιθανή μια νίκη με χαμηλό σκορ από πλευράς Γαλλίας.

Η Σερβία έχασε 2-0 από την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ» δεχόμενη ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Σε συνδυασμό με τη νίκη της Αλβανίας στην Ανδόρα (1-0) έμεινε εκτός δυάδας στο γκρουπ. Βασικός αγωνίστηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ Ζίφκοβιτς και ο αμυντικός της Πάφου Μίμοβιτς, ενώ αλλαγή πέρασαν οι παίκτες της ΑΕΚ Γκρούγιτς και Γιόβιτς. Ο Βλάχοβιτς της Γιουβέντους ήταν η επιθετική αιχμή της, τώρα όμως θα λείψει καθώς έχει ενοχλήσεις. Η Λετονία δεν είχε αγώνα για τα προκριματικά και έτσι έδωσε φιλικό με τη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία έμεινε στο 0-0. Έχει σημειώσει 4 γκολ σε 7 ματς στο γκρουπ, επίδοση που είναι η χειρότερη που έχει να επιδείξει σε προκριματικά Μουντιάλ μαζί με αυτήν από τη διοργάνωση του 1994, έχοντας δώσει όμως τότε 12 ματς (τώρα θα ολοκληρώσει στα 8). Οι 12/14 τελευταίοι αγώνες της έληξαν με Under 3,5, όπως και οι 19/21 της Σερβίας.

Η Λετονία έχει εμφανές πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το να επικρατήσει η Σερβία με περισσότερα από 2 γκολ διαφορά είναι πιθανό..

